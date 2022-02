Công ty Cao su Chư Păh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

(GLO)- “Đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn” là phương châm hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Nhờ phương châm này mà Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và về đích trước kế hoạch 25 ngày.





Trò chuyện với chúng tôi, Tổng Giám đốc Công ty Phạm Đình Luyến cho biết: “Công ty có hơn 14 ngàn ha cao su, trong đó, tại Việt Nam hơn 9 ngàn ha, Campuchia hơn 4 ngàn ha. Công ty có gần 2.400 lao động, trong đó, lao động nữ chiếm hơn 54%, người dân tộc thiểu số chiếm 60%. Chúng tôi luôn xác định tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí để nâng cao đời sống người lao động là việc làm thường xuyên, liên tục. Nét nổi bật là tinh thần đoàn kết, vượt khó của cán bộ, công nhân, người lao động. Đây cũng là giải pháp để đơn vị khẳng định thương hiệu”.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh thu gom mủ cao su. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty tập trung đầu tư xây dựng cơ bản có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2021, đơn vị đầu tư hơn 5 tỷ đồng để xây dựng hàng rào, đào mương, xây dựng các công trình trên diện tích cao su tái canh. Cùng với đó, Công ty đầu tư hơn 3 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tại Nhà máy chế biến mủ Ia Dêr (huyện Ia Grai), Nhà máy Chư Păh. Để đảm bảo khai thác hiệu quả vườn cây, đơn vị áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thường xuyên cử đội ngũ cán bộ kỹ thuật xuống các nông trường để kiểm tra, tư vấn. Trong năm 2021, Công ty đã tái canh hơn 172 ha, tỷ lệ cây sống đạt 100%; tổ chức phun thuốc phòng trị bệnh héo đầu lá cho diện tích cao su tái canh.



Trao đổi với chúng tôi về công tác chăm sóc vườn cao su tái canh, ông Vũ Quang Lễ-Giám đốc Nông trường Cao su Ia Phú-cho hay: Hiện nay, Nông trường đang quản lý chăm sóc hơn 1,2 ngàn ha cao su kiến thiết cơ bản. Do vườn cây của đơn vị nằm ở độ cao 600 m so với mực nước biển nên tốc độ gió lớn, đất tương đối bạc màu. Chính vì thế, chúng tôi thường xuyên chỉ đạo công nhân làm cỏ kịp thời, trồng xen các loại cây trồng ngắn ngày. Ngoài việc bón phân theo quy trình, chúng tôi còn bổ sung phân bón lá cho những vườn cây chậm phát triển. Đơn vị cũng thường xuyên cắt tỉa chồi có kiểm soát, không để chồi lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của thân cây. Nhờ đó, vườn cây kiến thiết cơ bản của đơn vị phát triển tốt, đảm bảo mở miệng cạo trong năm nay.



Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp sáng tạo, thích ứng an toàn và linh hoạt, vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đơn vị đã hỗ trợ kinh phí mua 1.400 bộ kit test nhanh, khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ, công nhân với số tiền hơn 220 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ hơn 950 triệu đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các đơn vị tuyến đầu chống dịch.



Nhờ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp nên năm 2021, sản lượng mủ khai thác trong nước là hơn 8 ngàn tấn, đạt 106% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt hơn 382 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng. Riêng tại Campuchia, tổng doanh thu đạt hơn 192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 47 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng. Ông Phạm Đình Luyến cho biết thêm: Những kết quả đạt được trong năm 2021 thể hiện sự nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động. Đây là cơ sở quan trọng để Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022.



