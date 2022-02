Ai là người giàu nhất châu Á?

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani (59 tuổi) ngày 7.2 đã soán ngôi đồng hương Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á với tài sản ròng 88,5 tỉ USD.



Châu Á có thêm 20 "tỉ phú thời đại dịch"

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani đã trở thành người giàu nhất châu Á. Ảnh: Reuters



Theo Chỉ số tỉ phú của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani (59 tuổi) ngày 7.2 đạt 88,5 tỉ USD. Nhờ đó, ông Adani đã vượt qua người đồng hương Mukesh Ambani - người có số tài sản ròng trị giá 87,9 tỉ USD - để trở thành người giàu nhất châu Á. Với khối tài sản cá nhân tăng gần 12 tỉ USD, ông Adani cũng là người có giá trị tài sản tăng nhiều nhất thế giới trong năm nay.



Là một ông trùm ngành than, ông Adani đã bị các nhà hoạt động khí hậu, bao gồm cả Greta Thunberg, chỉ trích. Tuy vậy, ông đang ngày càng mở rộng doanh nghiệp của mình bằng việc chuyển sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, sân bay, trung tâm dữ liệu và nhà thầu quốc phòng. Đây là những lĩnh vực ưu tiên mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xem là rất quan trọng đối với việc xây dựng quốc gia và đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn của đất nước.



Chỉ trong vòng ba năm, ông Adani đã giành được quyền kiểm soát 7 sân bay và gần một phần tư lưu lượng hàng không của Ấn Độ. Tập đoàn của ông Adani hiện sở hữu công ty điều hành sân bay, công ty điện và nhà bán lẻ khí đốt ngoài quốc doanh lớn nhất Ấn Độ.



Một số cổ phiếu niêm yết của Tập đoàn Adani đã tăng hơn 600% trong hai năm qua trong bối cảnh Thủ tướng Modi tìm cách vực dậy nền kinh tế và đưa Ấn Độ đạt trạng thái trung hòa carbon vào năm 2070.



Từng bỏ học đại học, ông Adani lần đầu tiên thử vận may trong ngành kim cương tại Mumbai vào đầu những năm 1980. Sau đó, ông trở về quê hương của mình, bang Gujarat, để giúp anh trai điều hành công việc kinh doanh nhựa. Năm 1988, ông thành lập Adani Enterprises.



Tỉ phú này cũng đã trải qua biến động lớn trong đời. Hơn 20 năm trước, ông từng bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Năm 2008, ông là một trong những con tin bị bắt tại khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai trong vụ khủng bố khiến ít nhất 166 người thiệt mạng.



Dù đưa ra các tuyên bố về tính bền vững và tham vọng xanh hóa, ông Adani đã bị các nhà vận động khí hậu chỉ trích vì thực hiện dự án khai thác than Carmichael ở Úc. Tập đoàn Adani vào tháng 12.2021 cho biết họ đã sẵn sàng xuất khẩu những lô than đầu tiên từ mỏ của Úc.



Tỉ phú Adani cũng đã bị các đối thủ chính trị của Thủ tướng Modi công kích vì có quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Ấn Độ. Ông Adani đã bác bỏ những lời chỉ trích này và tiếp tục đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ nhờ chiến lược phân bổ các khoản đầu tư cho phù hợp với các ưu tiên của ông Modi.

Theo Đông A (TNO)