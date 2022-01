Nữ đại gia bị tố lừa hàng trăm tỉ ở Vũng Tàu ra Hà Tĩnh đầu thú

Nữ đại gia bất động sản ở Vũng Tàu bị nhiều người tố lừa đảo hàng trăm tỉ đồng hiện bỏ trốn khỏi địa phương đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Nhiều nạn nhân tố nữ đại gia lừa đảo hàng trăm tỉ



Hơn 3 năm qua, nhiều người dân ở TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) xem Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) như một đại gia bất động sản mới nổi nên đã hùn hạp, cho mượn hàng trăm tỉ đồng để cùng mua bán bất động sản, đáo hạn ngân hàng.





Hằng bên ô tô tiền tỉ của mình. Ảnh: Nguyễn Long



Chị T. (ngụ TT.Phước Bửu) cho biết năm 2018 chị quen được Hằng là do một người quen giới thiệu đến H.Xuyên Mộc kinh doanh bất động sản.



“Trong thời gian quen nhau, Hằng nói đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh mua bán nhà đất. Hằng nói tôi có tiền cứ đưa cho Hằng kinh doanh bảo đảm lợi nhuận cao hơn đầu tư vào những hoạt động khác. Thời gian đầu Hằng chuyển tiền lợi nhuận đúng hẹn nên tôi rất tin tưởng và chuyển tiền lợi nhuận vào tiền gốc để Hằng tiếp tục kinh doanh”, chị T. kể.



Theo chị T., đến nay số tiền mà chị đã đưa cho Hằng lên đến gần 223 tỉ đồng. “Khoảng tháng 9.2021 đến nay, tôi thấy Hằng không chuyển tiền đầy đủ, đúng hẹn nên không làm ăn chung nữa. Ngày 11.1, tôi đến nhà Hằng ở TP.Vũng Tàu tìm thì biết được cả gia đình Hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương”, chị T. cho hay.



Một nạn nhân khác là chị Tr. (ngụ TT.Phước Bửu) cũng cho Hằng vay tiền, hùn hạp chung để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản.



Trong thời gian làm ăn chung, thấy Hằng trả tiền lợi nhuận cao, đúng hẹn nên chị Tr. đã huy động người thân, vay tiền bên ngoài để đưa tiền cho Hằng kinh doanh bất động sản, đáo hạn ngân hàng.



Tổng số tiền mà chị Tr. hùn hạp, vay mượn thêm bên ngoài và huy động của người thân để đưa cho Hằng là hơn 55 tỉ đồng.



Chị L. (ngụ TT.Phước Bửu) quen biết Hằng từ năm 2018. Năm 2021, chị L. mua của Hằng 2 lô đất ở H.Xuyên Mộc và thường xuyên đi chung với nhau.



“Khoảng giữa tháng 6.2021, tôi có môi giới cho Hằng mua nhiều lô đất. Sau đó, Hằng liên hệ với tôi, nói có tiền nhiều thì đưa cho Hằng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, mua tài sản phát mãi sẽ có lợi nhuận cao hơn tiền gửi ngân hàng. Do thấy Hằng trả lợi nhuận cao, đúng hẹn nên tôi đã tin tưởng đưa tiền mặt cho Hằng làm ăn”, chị L. cho hay.



Để có nhiều tiền đưa cho Hằng, chị L. còn vay của người khác, cầm cố tài sản, kêu gọi người thân trong gia đình đưa tiền cho Hằng với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.



Sau khi biết thông tin Hằng bỏ trốn cùng gia đình, các chị T., Tr., L và nhiều nạn nhân khác đã làm đơn tố cáo Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ra Hà Tĩnh đầu thú



Để thể hiện là nữ đại gia nhiều tiền, năm 2021, Hằng mua ô tô hiệu Mercedes S450 gần 4 tỉ đồng để đi từ TP.Vũng Tàu lên H.Xuyên Mộc kinh doanh bất động sản.





Ô tô của Hằng được phát hiện tại bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Long



Chiếc xe này sau đó Hằng đã mang đi thế chấp tại ngân hàng vay 2,3 tỉ đồng.



Do Hằng không trả tiền lãi vay theo định kỳ, nhân viên không liên lạc được nên giữa tháng 1.2022 ngân hàng đã làm đơn gửi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị không làm thủ tục sang tên cho người thứ 3 và tạm giữ xe nếu phát hiện ô tô của Hằng.



Đầu tháng 1.2021, Hằng cùng chồng con đi ô tô trên từ TP.Vũng Tàu lên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để trong bãi xe rồi lên máy bay về quê ở Hà Tĩnh.



Trao đổi với phóng viên ngày 18.1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã nhận được đơn của 10 nạn nhân tố cáo Hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 400 tỉ đồng.



“Hiện Hằng đã về quê ở Hà Tĩnh đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân khác tại địa phương này với số tiền hơn 300 tỉ đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giam Hằng. Vậy ai là nạn nhân của Hằng thì đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình báo”, lãnh đạo này cho hay.

Theo NGUYỄN LONG (TNO)