Công ty Cao su Chư Prông quan tâm công tác an sinh xã hội

(GLO)- Không chỉ sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông còn quan tâm triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương nâng cao đời sống người dân.

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Hơn 1 tháng nay, người dân thôn Đức Nghĩa (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vô cùng phấn khởi khi 2 km đường nội thôn đã được bê tông hóa. Ông Lê Văn Xinh-Trưởng thôn Đức Nghĩa-cho biết: Tuyến đường dài 4 km. Những năm trước, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã đổ cấp phối để công nhân vào vườn chăm sóc và vận chuyển mủ cao su cũng như giúp người dân đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, sau nhiều năm thì đường xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại. Năm 2021, thực hiện chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn và kênh mương theo tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm, thôn đã huy động các nguồn lực để nâng cấp tuyến đường này. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã hỗ trợ 600 triệu đồng làm 2 km đường bê tông, đoạn còn lại được đưa vào kế hoạch xây dựng trong năm 2022. “Con đường được đổ bê tông kiên cố là mong muốn bấy lâu nay của người dân, ai nấy đều phấn khởi”-ông Xinh nói.

Bày tỏ sự vui mừng, bà Phạm Thị Sen (thôn Đức Nghĩa) chia sẻ: “Con đường này trước đây rải cấp phối nên rất khó đi, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng bụi bay mù mịt. Từ khi được Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông kiên cố, người dân trong thôn rất phấn khởi. Tuy chưa hoàn thành toàn bộ tuyến đường nhưng việc đi lại của bà con đã bớt khó khăn hơn”.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chội (thôn 7, xã Ia Lâu). Ảnh: Thương Nguyên

Ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng-cho hay: Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã có nhiều việc làm thiết thực. Bên cạnh tạo việc làm cho hơn 700 lao động của xã, Công ty còn xây dựng các tuyến đường dẫn vào vườn cây không chỉ phục vụ tốt cho việc vận chuyển mủ mà còn giúp người dân địa phương đi lại thuận lợi hơn. Đặc biệt, hàng năm, Công ty còn hỗ trợ kinh phí cùng địa phương làm đường giao thông nông thôn, góp phần giúp xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. “Ngoài hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông tại thôn Đức Nghĩa, 5 năm qua, Công ty còn ủng hộ gần 500 triệu đồng để xã làm gần 7 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Công ty còn tặng quà cho người nghèo trên địa bàn trong các dịp lễ, Tết”-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng cho biết thêm.

Ngoài hỗ trợ kinh phí để các địa phương làm đường giao thông, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông còn giúp nhiều hộ nghèo xây dựng nhà ở. Cùng với đó, hàng năm, Công ty hỗ trợ xây dựng 3-5 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hiếu-chuyên viên Phòng Xây dựng cơ bản Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông-thông tin: Trong 2 năm (2020-2021), Công ty đã chi hơn 5 tỷ đồng để xây dựng 5 tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó, có 2 tuyến đường được Công ty góp vốn cùng địa phương đổ bê tông để phục vụ cho việc đi lại của công nhân và người dân trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng 10 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho các công nhân là người địa phương có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chung tay thực hiện an sinh xã hội

Cùng với việc góp phần củng cố kết cấu hạ tầng nông thôn, Công ty còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực như: nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn đứng chân, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho người nghèo, khó khăn.

Những ngày này, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Chội (thôn 7, xã Ia Lâu) rất phấn khởi khi được Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đến thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Trước đó, vào tháng 12-2021, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã nhận phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Cùng một lúc đón nhận 2 tin vui này, lòng mẹ vui mừng khôn xiết. Bà Bùi Thị Huê-con dâu út hiện đang sống với mẹ chia sẻ: “Mẹ Chội sinh năm 1940 tại tỉnh Hòa Bình. Mẹ sinh được 4 người con. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, mẹ lần lượt mất chồng và người con trai thứ 2 khi tham gia đánh đuổi kẻ thù. Một mình mẹ vất vả nuôi các con khôn lớn. Năm 1994, mẹ theo các con vào Ia Lâu sinh sống. “Từ khi vào Ia Lâu đến nay, mẹ sống cùng với gia đình tôi. Sau khi chồng tôi mất, mấy mẹ con bà cháu sống nương tựa vào nhau. Nguồn thu chỉ trông vào 3 sào lúa và gần 2 ha điều nên rất khó khăn. Khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông nhận phụng dưỡng, mẹ tôi mừng lắm. Gia đình rất biết ơn Công ty”-bà Huê nói.

Ông Trần Văn Tiến-Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông trao quà Tết cho công nhân, người lao động Nông trường Suối Mơ. Ảnh: Thương Nguyên

Bà Đinh Thị Dúng-Bí thư Chi bộ thôn 7-bày tỏ: Cuộc sống của mẹ Chội hiện vẫn còn khó khăn. Vì thế, địa phương cũng quan tâm tặng quà động viên vào các dịp lễ, Tết. Được Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông nhận phụng dưỡng, mẹ lại có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục sống khỏe mạnh vui vầy bên con cháu.

Không chỉ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng năm, Công ty còn dành hàng trăm suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng thôn trên địa bàn đứng chân nhân dịp lễ, Tết. Đặc biệt, trong năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty đã trích quỹ phúc lợi để ủng hộ với số tiền 1,4 tỷ đồng. Hiện Công ty vẫn tiếp tục đóng góp vào công tác phòng-chống dịch bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc đóng góp ủng hộ quỹ phòng-chống dịch là trách nhiệm cùng chung sức, đồng lòng với chính quyền địa phương trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.

Nói thêm về những đóng góp của Công ty vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn, ông Lương Quang Hiến-Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty-cho biết: Trong quá trình phát triển, Công ty luôn đề cao tinh thần gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với công tác an sinh xã hội thông qua việc triển khai nhiều chương trình thiết thực, chung tay vì cộng đồng. Mặc dù trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do giá mủ cao su giảm thấp nhưng đơn vị vẫn dành ra hàng tỷ đồng mỗi năm để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cùng nhiều chương trình từ thiện khác. Tổng kinh phí cho các hoạt động này tính đến thời điểm hiện tại là hơn 40 tỷ đồng. “Phát huy truyền thống tốt đẹp nói trên, thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực, lấy đó làm phương châm hoạt động để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn đơn vị đóng chân”-ông Hiến nói.