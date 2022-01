Bầu Đức tự tin sẽ trả được nợ từ mô hình "heo ăn chuối"

Sau nhiều năm tham gia mảng nông nghiệp, bầu Đức mới tìm ra mô hình “một cây, một con” là cây chuối và con heo mang lại hiệu quả.





Ngày 19-1, tại Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đã giới thiệu mô hình "heo ăn chuối" từ nguồn chuối loại ra sau khi tuyển chọn để xuất khẩu. Bên cạnh đó, chất thải từ chăn nuôi heo sẽ được sử dụng làm phân bón cho chuối theo mô hình khép kín, tuần hoàn.





Chuối đóng gói xuất khẩu của HAGL



Bầu Đức cho biết sau thời gian thử nghiệm, các chuyên gia của HAGL đã tìm ra công thức chế biến thức ăn cho heo với 40% thành phần là chuối, còn lại là bắp, đậu nành, vi chất, thảo mộc,… giúp heo hơi của HAGL có giá thành thấp vì thức ăn chăn nuôi chiếm 80% giá thành. Ngoài ra, do chế độ dinh dưỡng khác biệt, chất lượng thịt heo HAGL cũng đặc biệt so với các sản phẩm trên thị trường.





Bầu Đức (bìa trái) cho biết chuối không đạt chuẩn xuất khẩu có thể chế biến làm thức ăn

Tìm ra công thức chế biến thức ăn cho heo từ chuối, bầu Đức kỳ vọng sớm trả hết nợ





Chuối cho heo con ăn được công nhân sơ chế



Theo Chủ tịch HĐQT HAGL, do tiêu chuẩn chuối xuất khẩu khắc khe nên chỉ khoảng 50% chuối đạt, một nửa bị loại với số lượng lên đến 200.000 tấn/năm. Do chuối được chọn xuất khẩu đã "gánh" hết chi phí trồng chuối nên nguồn chuối thải này tạm tính giá trị "0 đồng". Ông đã tính đến việc chế biến một số sản phẩm như chuối sấy, bột chuối nhưng không tìm được nơi tiêu thụ. Do đó, trước khi được sử dụng để làm thức ăn cho heo, chuối này chỉ dùng làm phân bón.





Heo con được ăn chuối chín, chuối xanh gọt vỏ





Khi chuyển sang làm thức ăn chăn nuôi, với giá tạm tính 4.000 đồng/kg, mỗi ha chuối có thêm 150 triệu đồng lợi nhuận, còn giá thành heo hơi giảm xuống chỉ còn 35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với việc sử dụng cám công nghiệp (khoảng 50.000 đồng/kg).





Heo ăn chuối của HAGL đến ngày xuất chuồng, trọng lượng khoảng 100 kg/con



Hiện HAGL có khoảng 5.000 ha trồng chuối, trong đó tại Việt Nam 2.500 ha; còn mảng nuôi heo bầu Đức đã đầu tư 7 cụm chuồng trại với công suất 400.000 con/năm.



Theo bầu Đức, bên cạnh mô hình làm nông nghiệp hiệu quả này, năm nay HAGL sẽ tăng cường các biện pháp tái cơ cấu tài chính, phấn đấu giảm một nửa nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỉ đồng so với mức 10.000 tỉ đồng cuối năm 2021.



Năm 2021, dù xuất khẩu nông sản gặp khó khăn nhưng chuối của HAGL vẫn xuất khẩu tốt nhờ chỉ bán chính ngạch bằng đường tàu biển. Ngoài ra, giá chuối tăng từ mức dự toán 9 USD/thùng 13 kg lên 16 USD/thùng như hiện nay cũng giúp tình hình tài chính HAGL cải thiện, mang lại doanh thu 2.230 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 120 tỉ đồng.



Theo NGỌC ÁNH (NLĐO)