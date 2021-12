Vụ giám đốc doanh nghiệp tự tử tại tòa: Land Hà Hải đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo

Phía đại diện luật sư của Land Hà Hải cho rằng bản án sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng có rất nhiều điều bất công dẫn đến đương sự phẫn uất mà có hành động uống thuốc tự tử tại tòa.

Ngày 9-12, luật sư Lê Cao, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng - đại diện cho Công ty Công ty TNHH MTV Land Hà Hải, cho biết đang chuẩn bị hồ sơ để kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn.

Ngoài nội dung tòa án buộc Sudico chịu trách nhiệm với số tiền 10% tiền sử dụng đất bị truy thu kèm tiền lãi phát sinh, đại diện luật sư của Land Hà Hải sẽ kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án, sửa các nội dung mà Tòa sơ thẩm đã tuyên.

Cụ thể, phía Land Hà Hải sẽ yêu cầu bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Sudico; chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Land Hà Hải về việc buộc Sudico tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời buộc Sudico khắc phục các sai phạm, bồi thường các thiệt hại cho Land Hà Hải và chấp nhận các yêu cầu cụ thể khác của Land Hà Hải.



Ông Cường uống thuốc diệt côn trùng tự tử tại TAND quận Ngũ Hành Sơn sáng 8-12

Luật sư Cao cho rằng bản án mà TAND quận Ngũ Hành Sơn tuyên có rất nhiều điều bất công. "Sự việc đương sự có hành động uống thuốc tự tử do phẫn uất vì nội dung của bản án diễn dẫn có thể do trước đó trong phần phát biểu của đại diện Viện kiểm sát đã có những nhận định theo hướng gần như không có nhiều điểm sai khác nhiều so với bản án được tuyên. Bên cạnh đó, có thể có những vấn đề mà đương sự phải chịu đựng rất nặng nề từ việc theo đuổi vụ kiện này" - luật sư Cao nhận định.

Theo phân tích của luật sư Cao, bản án sơ thẩm cho thấy thẩm phán hầu hết nhận định và ủng hộ quan điểm của Sudico khi cho rằng Land Hà Hải vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, HĐXX lại không đánh giá đúng những vấn đề vướng mắc phát sinh sau khi ký hợp đồng dẫn đến có đánh giá khiên cưỡng và bất lợi cho Land Hà Hải. "Tòa án đã tuyên một bản án làm mất trắng sản nghiệp của Land Hà Hải" - luật sư Cao nhận định.



Sau khi uống thuốc diệt côn trùng, ông Cường được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn và chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để rửa dạ dày

Luật sư này cho hay sau khi hai bên ký hợp đồng, có những vấn đề pháp lý phát sinh làm thay đổi hoàn cảnh cơ bản, khiến cho Land Hà Hải không thể thực hiện được vấn đề thanh toán một cách đúng thỏa thuận. Trong đó, vào ngày 12-2018, khi đã sẵn sàng nguồn tiền để thanh toán cho Sudico, thì Land Hà Hải nhận được Văn bản số của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng thể hiện Khu đất 12,04 ha đang có một số vấn đề vướng mắc mà Sudico cần phải thực hiện như truy thu thuế tiền sử dụng đất 10%, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất... Từ đó dẫn đến hậu quả là hoàn cảnh bị thay đổi cơ bản và nghiêm trọng, nếu tiếp tục thanh toán tiền cho Sudico thì vẫn chưa thực hiện được vấn đề chỉnh lý biến động, sang tên cho Land Hà Hải. Điều này sẽ gây thiệt hại đặc biết lớn nên Land Hà Hải có quyền tạm dừng nghĩa vụ thanh toán số tiền 1.405,7 tỉ đồng theo quy định tại Điều 413 Bộ luật Dân sự 2015.

Luật sư Cao nhận định bản án không đánh giá toàn diện nguyên nhân dẫn đến vấn đề ngừng việc thanh toán, không đánh giá sai phạm của Sudico trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Cùng với đó, dù thừa nhận Sudico có nghĩa vụ trong việc nộp số tiền 10% bị truy thu nhưng bản án đã tuyên lại không xem đó là vi phạm dẫn đến hệ quả của việc thanh toán bị ngừng lại. "Điều này cho thấy bản án có những đánh giá mâu thuẫn" - luật sư Cao khẳng định.

Theo đại diện luật sư của ông Võ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải, hiện ông Cường vẫn đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng. Ông Cường bị bỏng rát vùng cổ họng, vùng mặt, đang theo dõi mắt với cổ họng.

Nội dung vụ việc Ngày 8-12, TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã tuyên án phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng" giữa Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (Land Hà Hải, trụ sở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sau 8 ngày xét xử, nghị án. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8-2017, Sudico có nhu cầu chuyển nhượng 2 lô đất có tổng diện tích hơn 12ha tại khu đô thị mới Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn với hình thức đấu giá công khai. Land Hà Hải đã mua hồ sơ chào giá và trúng giá với số tiền là 1.810 tỉ đồng. Ngày 1-11-2017, Sudico và Land Hà Hải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất 12,04 ha nêu trên. Tại đợt đầu tiên, Land Hà Hải cần thanh toán 1.000 tỉ đồng. Đến ngày 29-12-2017, công ty này đã chuyển tổng cộng 404 tỉ đồng cho Sudico. Hai bên đã ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn thực hiện thanh toán qua đến ngày 13-2-2018 với số tiền còn lại là hơn 1.400 tỉ đồng. Sau đó, Land Hà Hải phát hiện pháp lý của 2 lô đất còn một số vướng mắc nên đã không tiếp tục thanh toán hợp đồng như cam kết dù Sudico có nhiều lần thông tin nhắc nhở. Ngày 30-8-2018, Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước vì cho rằng Land Hà Hải vi phạm hợp đồng. HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất nói trên. HĐXX cũng tuyên bác yêu cầu khởi kiện đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất nêu trên của Land Hà Hải và bác các yêu cầu đòi Sudico bồi thường thiệt hại cho Land Hà Hải vì quá trình chuyển nhượng kéo dài. Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Võ Văn Cường đã bày tỏ bức xúc, cho rằng tòa thiếu công tâm, không xem xét nhiều giấy tờ quan trọng mà Hà Hải Land cung cấp. Sau đó, ông này lấy một chai thuốc diệt côn trùng ra và uống ngay tại phiên tòa. Vợ ông Cường cũng hành động tương tự nhưng được người thân đứng gần đó hất đổ chai thuốc.