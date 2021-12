Kỷ lục về đích ở Công ty Cao su Chư Prông

(GLO)- Năm 2021 là một năm đầy thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đối với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, nhất là trong lĩnh vực khai thác mủ cao su. Đây là năm thứ 5 liên tục Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao và là năm đầu tiên về đích trước 38 ngày, kỷ lục từ trước đến nay.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Nông trường Hòa Bình là đơn vị có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Vừa qua, đơn vị được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch thi đua nước rút”, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su trước 51 ngày.

Ông Nguyễn Hồng Khanh-Giám đốc Nông trường-cho biết: Để đạt được kết quả này, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công ty. Bên cạnh việc rà soát, đào tạo và tuyển dụng mới, Công ty còn quan tâm đảm bảo các chế độ cho công nhân, tạo động lực để họ nỗ lực trong lao động. Ngay từ đầu vụ, Công ty đã chỉ đạo Nông trường phun thuốc phòng bệnh phấn trắng cho 1.521 ha cao su để hạn chế tình trạng rụng lá; làm máng che mưa cho vườn cây theo phương pháp mới để đảm bảo việc khai thác mủ không bị gián đoạn ngay cả trong mùa mưa.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông nhận bằng khen và tiền thưởng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021. Ảnh: Thảo Nguyên

“Trong năm 2021, Nông trường đã mở 3 chiến dịch thi đua gồm: “Chiến dịch thi đua từ ngày 15-4 đến 31-7”, “Chiến dịch thi đua từ ngày 1-8 đến hết tháng 10” và “Chiến dịch nước rút về đích trong tháng 12”. Nhờ đó, đã tạo khí thế lao động hăng say đối với người lao động. Bên cạnh đó, việc tích cực học hỏi để nâng cao tay nghề cạo mủ của công nhân cộng với kế hoạch khai thác mủ khoa học, đúng thời điểm đã đem lại kết quả khả quan. Nhiều công nhân vượt sản lượng trước 2 tháng như: Kpuih Vị, Kpuih Loan, Kpuih Soek, Siu Tét... Kết quả này đã góp phần đưa Nông trường về đích trước kế hoạch. Dự kiến đến ngày 31-12, Nông trường đạt 120,8% kế hoạch với năng suất 1,55 tấn/ha”-ông Khanh thông tin thêm.

Tương tự, Nông trường Thống Nhất cũng đã về đích khai thác sản lượng mủ cao su trước 40 ngày; dự kiến đến 31-12-2021 đạt 114,7% kế hoạch với năng suất trung bình 1,81 tấn/ha. Giám đốc Nông trường Dương Ngọc Luân cho biết: Đơn vị đang chăm sóc, khai thác 634,5 ha cao su. Những năm qua, Nông trường tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua do Công ty phát động, đặc biệt là phong trào “Giúp nhau trở thành thợ giỏi” giúp công nhân trong đơn vị đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cạo mủ. “Đây cũng là yếu tố giúp công nhân nói riêng, Nông trường nói chung đạt thành tích cao tại các cuộc thi thợ giỏi khai thác mủ cao su. Đơn vị đã 5 lần liên tiếp đạt giải nhất đồng đội và nhiều cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su do Công ty và ngành tổ chức. Riêng năm 2021, Công ty trang bị máng che mưa đồng bộ cho vườn cây đã tạo điều kiện cho công nhân làm việc kể cả thời điểm trời mưa, mang lại kết quả cao so với những năm trước, nhất là việc nâng cao thu nhập”-ông Luân nói.

Kiểm tra chất lượng vườn cây tại Nông trường Hòa Bình. Ảnh: Thảo Nguyên

Năm 2021, Công ty đã được cấp chứng chỉ Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) cho Nhà máy chế biến mủ cao su; chứng chỉ “Quản lý rừng bền vững” cho Nông trường Thống Nhất và Thanh Bình. Hiện đang tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn để được cấp chứng chỉ “Quản lý rừng bền vững” cho toàn bộ các nông trường trong quý I-2022. Năm 2021, Công ty được công nhận là 1 trong 100 “Doanh nghiệp phát triển bền vững” của Việt Nam.

Công ty hiện có tổng diện tích cao su hơn 9.004,36 ha, trong đó, diện tích khai thác là 5.382,9 ha. Đến hết ngày 23-11, sản lượng khai thác là 7.001,4 tấn, đạt 100,02% kế hoạch. Năng suất bình quân đạt 1,5 tấn/ha. 4/7 nông trường đã về đích gồm: Hòa Bình, Thống Nhất, An Biên, An Phú. 18/35 đội khai thác đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng khai thác mủ, 3 nông trường đạt năng suất trên 1,8 tấn/ha.

Công nhân đang thu hoạch mủ phụ. Ảnh: Thảo Nguyên

Dự kiến đến ngày 31-12, sản lượng đạt 7.900 tấn (vượt 900 tấn và đạt 112,9% kế hoạch) và 7 nông trường đều vượt sản lượng giao khoán. Sản lượng tiêu thụ trong năm 2021 là 8.100 tấn (đạt 112,5% kế hoạch); doanh thu tiêu thụ mủ cao su 328,05 tỷ đồng. Tổng doanh thu ước đạt 396,47 tỷ đồng, đạt 131,5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 71,3 tỷ đồng, đạt 142,6% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 30,5 tỷ đồng, đạt 188,4% kế hoạch. Thu nhập tiền lương bình quân toàn Công ty đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Linh động nhiều giải pháp

Ông Võ Toàn Thắng-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông-cho biết: “Liên tục trong 5 năm (2017-2021), Công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời hạn, riêng năm 2021 về đích trước 38 ngày. Việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khai thác mủ là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của đơn vị. Để đạt được thành quả này, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm”.

Tập kết thu hoạch mủ cao su tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Ảnh: Hồng Thương

Theo ông Thắng, khi nhận thức của người lao động được nâng cao sẽ góp phần quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể. Do đó, Công ty luôn xác định phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng là mục tiêu hàng đầu. Cùng với đó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Công ty, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 45 năm Ngày thành lập Công ty (3/2/1977-3/2/2022); tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, các chế độ liên quan đến người lao động…, nhất là việc phân bổ đơn giá tiền lương trong lĩnh vực khai thác mủ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào cán bộ quản lý ra vườn cây cùng công nhân từ khi bắt đầu cạo đến thu hoạch và giao nhận mủ về nhà máy. Ngoài ra, Công ty cũng luôn gắn bó mật thiết với chính quyền, ngành chức năng và người dân địa phương để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ vườn cây, sản phẩm mủ, vành đai, cột mốc; duy trì tốt mô hình tổ tự quản của công nhân trong việc trông coi sản phẩm trên vườn.

“Công ty đã thực hiện đúng chương trình tư vấn quy hoạch bảng cạo và những khuyến cáo của Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam đảm bảo năng suất vườn cây ổn định và bền vững; chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao tay nghề cạo mủ cho công nhân; đánh giá đúng năng lực vườn cây, định mức lao động hợp lý; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên đội ngũ thợ cạo. Đặc biệt, phong trào “Giúp nhau trở thành thợ giỏi” đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tay nghề công nhân. Công ty đã chủ động phun phòng bệnh phấn trắng trước khi vào vụ mới để đảm bảo chất lượng vườn cây, hạn chế bệnh hại; chăm sóc vườn cây đảm bảo đúng quy trình, thời vụ nhằm đảm bảo tốt sự sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt, Công ty đã điều chỉnh chế độ cạo, giờ cạo phù hợp với tình hình thời tiết và cải tiến phương pháp làm máng che mưa nhằm đem lại hiệu quả cao hơn”-ông Thắng thông tin thêm.

Trao thưởng cho 4 Nông trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông có thành tích xuất sắc về trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ảnh: Hồng Thương

Với hơn 2.000 lao động (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số địa phương chiếm gần 60%), Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, điều chỉnh đơn giá tiền lương phù hợp với từng thời điểm, giải quyết tốt các chế độ chính sách. Có cơ chế khen thưởng kịp thời các đơn vị đạt kết quả cao trong việc thực hiện kế hoạch sản lượng theo từng thời điểm, khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất của từng tập thể, cá nhân. Chỉ trong 10 tháng, Công ty đã khen thưởng các đơn vị với số tiền gần 400 triệu đồng. Trong đợt phát động Chiến dịch thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, Công ty xây dựng mức thưởng cho các tập thể, cá nhân vượt sản lượng mủ năm 2021 với tổng tiền thưởng dự kiến là 500 triệu đồng.

Một yếu tố thuận lợi là năm nay vườn cây khai thác ổn định hơn so với năm 2020 do được phun thuốc phòng trước khi vào vụ cạo đã tạo điều kiện tốt cho công tác khai thác mủ. Cùng với đó, giá bán sản phẩm cao hơn so với các năm trước đã giúp Công ty đáp ứng tốt các chế độ chính sách cho người lao động, từ đó tạo động lực để tập thể cán bộ, công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.