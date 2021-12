Doanh nghiệp công nghệ số phải giải được những bài toán lớn của đất nước

Theo Thủ tướng, ngoài tham gia vào việc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, chuyển đổi số ở Việt Nam sẽ phải tham gia, đóng vai trò quan trọng trong hàng loạt lĩnh vực.





Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III. Ảnh: Hữu Chánh





Ngày 11.12, Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Chuyển đổi số - động lực phục hồi và phát triển kinh tế".



Diễn đàn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương, đại diện đại sứ quán một số nước tại Việt Nam, lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu trong nước, ...



Tham dự Diễn đàn và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực của ngành Thông tin và Truyền thông, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã đóng góp thầm lặng cho công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19. Đồng thời, ông bày tỏ xúc động khi chứng kiến cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh.



"Chuyển đổi số là đòi hỏi khách quan, xu hướng toàn cầu, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này. Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số phải giải quyết được các vấn đề bức xúc của người dân, các bài toán lớn của đất nước. Chuyển đổi số phải mang tinh thần dân tộc Make in Viet Nam", Thủ tướng nói.



Theo Thủ tướng ngoài tham gia vào việc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, chuyển đổi số ở Việt Nam phải phục vụ cho rất nhiều lĩnh vực khác như phát triển du lịch, văn hóa, logistic, chống biến đổi khí hậu cực đoan, khắc phục được việc cạn kiệt tài nguyên, phục vụ chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và khắc phục già hóa dân số...



"Chúng ta cũng phải thúc đẩy chuyển đổi số cho ngành Ngân hàng, Thuế, Hải quan, hay lĩnh vực đất đai. Cơ sở dữ liệu về đất đai rất quan trọng", Thủ tướng cho biết.



Thủ tướng cho rằng, chuyển đổi số phải phục vụ cho cuộc sống của người dân ngày một ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng.



Về vấn đề hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ số, theo Thủ tướng, "vướng ở đâu sẽ tháo ở đó, thiếu ở đâu bổ sung ở đó, tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển".



"Các doanh nghiệp công nghệ số phải đề xuất, cần cơ chế, chính sách gì. Thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ giải quyết, thẩm quyền của các bộ, các bộ sẽ giải quyết", Thủ tướng nói.



Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: “Rất nhiều trăn trở của Thủ tướng là nỗi đau của đất nước mình: Cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, đại dịch COVID, phục hồi kinh tế... Những "nỗi đau” đó luôn là động lực cho người Việt Nam, cho cộng đồng doanh nghiệp Công nghệ số giải quyết các nỗi đau, các bài toán đó. Thông qua đó để Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", Bộ trưởng nói.



Bộ trưởng khẳng định sẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp số dùng trí tuệ Việt Nam, sự đổi mới sáng tạo Việt Nam để giải quyết các bài toán trên.

https://laodong.vn/thoi-su/doanh-nghiep-cong-nghe-so-phai-giai-duoc-nhung-bai-toan-lon-cua-dat-nuoc-983568.ldo



Theo Trần Tuấn (LĐO)