Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới

(GLO)- Từ giữa tháng 11 đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai bắt đầu khởi sắc, doanh thu phát hành vé tại địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên đều tăng trưởng so với trước. Để đạt kết quả này, Công ty đã chủ động thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.





Bà Bùi Thị Mỹ Phượng-một người bán vé số trên địa bàn TP. Pleiku-cho biết: “Thông thường mỗi ngày tôi nhận 600 vé, nếu ngày nào siêng đi thì bán được khoảng 200-300 vé. Mấy tháng trước, việc bán vé rất chậm. Thời gian cuối năm, tôi bán được khá hơn”. Còn anh Huỳnh Tấn Hùng thì bày tỏ: “Cũng nhờ có chiếc xe lăn hỗ trợ, chịu khó di chuyển nên ngày may mắn thì bán được 150-200 vé, còn ngày bán chậm hơn thì được trên 100 vé”.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trao số tiền quyên góp ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 cho đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Hải Bình



Tại địa bàn Gia Lai hiện có 1.039 người bán vé số thuộc 35 đại lý. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng người bán vé số có chiều hướng sụt giảm. Để ổn định doanh số phát hành vé, các đại lý đã chủ động phương án gắn kết người bán, điều tiết vé hợp lý. Bà Trần Thị Liên-chủ đại lý vé số-cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên tình hình kinh doanh vé số có thời điểm rất khó khăn, một số người bán ở các tỉnh lân cận như: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi không quay lại TP. Pleiku. Thiếu người bán, đại lý đã chủ động tăng lượng vé giao hàng ngày cho hơn 30 người bán vé còn trụ lại. Nhờ vậy, doanh số phát hành vé trong thời gian cuối năm rất ổn định, tỷ lệ người bán đạt mức trên 50%”.



Tương tự, đại lý của bà Nguyễn Thị Diện dù gặp trở ngại do địa bàn bị thu hẹp vì thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời nhưng đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Bà Diện chia sẻ: “Từ khi Nhà nước thực hiện phân vùng kiểm soát dịch bệnh, doanh số phát hành vé trên thị trường tăng lên đáng kể, đại lý đạt doanh thu trên 50%. Tôi rất mong Nhà nước quan tâm, ưu tiên tiêm vắc xin mũi 3 cho người bán vé số để họ an tâm đi lại, ổn định hoạt động kinh doanh cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Hải Bình



Trên tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã chủ động bám sát, quyết liệt thực hiện giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, Công ty chủ động điều tiết, phân phối vé nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Ông Trương Văn Thiêng-Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai-cho biết: “Với tinh thần chủ động, lãnh đạo Công ty luôn theo sát diễn biến thị trường, bám sát chỉ đạo về công tác phòng-chống dịch để hoạt động kinh doanh thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới. Nhờ đó, tình hình kinh doanh vé số truyền thống đang có bước khởi sắc từ giữa tháng 11 đến nay tại thị trường tỉnh nói riêng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung. Trong 4 kỳ phát hành vé số gần đây, doanh thu của Công ty tăng cao hơn so với trước. Đặc biệt, tình hình kinh doanh tại hầu hết các địa bàn truyền thống đều ổn định”.



Theo ông Thiêng, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa kinh doanh cao điểm dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Toàn bộ vé phát hành dịp xuân đều được in với size lớn, mẫu mã thiết kế đẹp mắt, chất liệu giấy tốt. Theo kế hoạch, dịp Tết này, Công ty sẽ phát hành 4 kỳ vé, bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp, mỗi kỳ 3 triệu vé, doanh thu kỳ đặc biệt dự kiến tăng cao so với các kỳ thông thường.



HẢI BÌNH