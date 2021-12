Bà "trùm" ma túy dưới vỏ bọc thương lái sống trong biệt thự đồ sộ

Bà “trùm” đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý liên tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng vừa bị công an 2 tỉnh phối hợp triệt phá, thu giữ 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma tuý dạng thuốc lắc.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1989, trú tại thôn Đaguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cầm đầu.

Trước đó, qua theo dõi, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án “0621K” để “đánh” đường dây tuồn “cái chết trắng” vào tỉnh Lâm Đồng. Từ đêm ngày 4.12.2021, xác định thời cơ chín muồi, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chia làm nhiều mũi, đánh án bất ngờ.

5 mũi đánh án ở 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng

Một mũi với hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã bao vây, phong tỏa căn nhà của Nguyễn Thị Kim Anh tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) để khống chế, bắt gọn đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng Kim Anh ​khai nhận mua ma túy từ 1 đối tượng ở tỉnh khác gửi về ngã ba 46, ​huyện Hàm Tân, Bình Thuận.



Hàng ngàn viên thuốc lắc thu giữ tại nơi ở của Định. Ảnh: CTV

Để qua mắt công an, Kim Anh đã sử dụng Hồ Minh Định ​(sinh năm 1986, trú tại phường Phước Hội, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) trực tiếp nhận và cất giữ ma túy. Từ lời khai của Kim Anh, một mũi trinh sát phối hợp phòng PC04 Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Định, thu được gần 6.500 viên thuốc lắc và bắt giữ Hồ Minh Định.

Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, trưa ngày 7.12, Phòng PC04 và Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra một xe khách giường nằm tại km1768 QL1A, đoạn qua huyện Hàm Tân, phát hiện trong xe có 1 thùng giấy được ngụy trang bằng những lốc nước, bên dưới thùng có 2 bánh heroin.



2 bánh heroin được ngụy trang trong thùng nước. Ảnh: CTV

Ngoài ra, còn có 3 mũi khác đã đột kích vào các địa điểm ở Lâm Đồng, bắt giữa các đối tượng: Phạm Văn Tịnh (sinh năm 1974, ngụ huyện Bảo Lâm) cùng tang vật là 1 bánh heroin; bắt 2 đối tượng Hồ Viết Dương (sinh năm 1999, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Nguyễn Văn Hải (sinh năm 2004, ngụ Đồng Nai) cùng tang vật gần 1 bánh heroin; mở rộng điều tra bắt Nguyễn Đình Thượng (sinh năm 1976, ngụ huyện Lâm Hà) và mũi còn lại bắt quả tang Phan Bá Hoàng Vy (sinh năm 1987, ngụ huyện Di Linh) cùng tang vật là 9 gói ma túy heroin. Các đối tượng Thịnh, Dương, Hải, Vy đều khai nhận mua số ma túy trên của Kim Anh để bán lại kiếm lời.

Bà “trùm” Kim Anh là ai?

Trên quốc lộ 55, đoạn qua thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), căn nhà của Kim Anh đồ sộ, khang trang giữa vùng cao. Từ đây, đi 18km nữa sẽ đến địa phận xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Với địa thế ở gần nơi giáp ranh 2 tỉnh, thường ngày Nguyễn Thị Kim Anh khoác lên mình vỏ bọc một thương lái thường xuyên qua Lâm Đồng để thu mua nông sản nhưng thực chất là để phục vụ việc phân phối ma túy một cách tinh vi vào tỉnh Lâm Đồng.



Căn nhà đồ sộ của Kim Anh tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Mặc dù sử dụng nhiều “chân rết” cư trú rải rác trên nhiều địa bàn của 2 tỉnh nhưng không thể lọt qua mắt nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Nguyễn Thị Kim Anh nhanh chóng vào “tầm ngắm”. Về hành tung đối tượng, những người dân ở Đa Gu Ri gần nhà của Kim Anh cho biết, biết Kim Anh là “giang hồ” nên không ai dám đụng đến và xã giao, cũng như ít thấy ra khỏi nhà.

Dùng "chiêu" có thai nhiều lần để hoãn thi hành án và tiếp tục phạm tội!

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Kim Anh có tên thường gọi là Tít, học đến lớp 6 và là con thứ tư trong gia đình. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2016/HSST ngày 16.8.2016 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh và 6 đồng phạm về tội Trộm cắp tài sản. Kim Anh bị tuyên mức án 14 năm tù.

Sau đó, Kim Anh tiếp tục phạm tội. Bản án hình sự số 06/2017/HSST ngày 16.3.2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên Kim Anh mức án 30 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản. Một ngày sau khi có quyết định thi hành án hình phạt tù (tháng 5.2017), người chấp hành án Nguyễn Thị Kim Anh có đơn xin hoãn thi hành án với lý do đang nuôi con nhỏ. Với chính sách khoan hồng của pháp luật đối với phụ nữ mang thai và đang nuôi con nhỏ, Kim Anh được hoãn chấp hành án phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.



Nguyễn Thị Kim Anh khi bị bắt giữ.

Tuy nhiên, đến tháng 12.2020, người chấp hành án Nguyễn Thị Kim Anh lại dùng “chiêu” xin hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ, đơn có xác nhận của địa phương kèm trích lục khai sinh của con sinh đầu tháng 10.2019. Kim Anh tiếp tục được hoãn chấp hành hình phạt 30 năm tù trong thời hạn 6 tháng.

Có thể thấy, quá trình tại ngoại để nuôi con nhỏ đủ 36 tháng tuổi, đối tượng Kim Anh đã lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với phụ nữ mang thai và đang nuôi con nhỏ tiếp tục có thai để trốn tránh việc chấp hành án và tiếp tục phạm tội, điều hành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh tinh vi.