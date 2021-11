Thuduc House lên tiếng sau khi tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã bán ra hết toàn bộ số cổ phiếu TDH mà 2 người này nắm giữ.





Ngày 26-11, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House- mã chứng khoán TDH) cho biết đã có văn bản báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) về việc ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và một số lãnh đạo khác của công ty bị cơ quan công an tạm giam.



Trong báo cáo, Thuduc House nêu: “ngày 25-11 thông qua Cổng thông tin điện tử Bộ công an, công ty chúng tôi biết được thông tin cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của công ty. Còn đến thời điểm này, Thuduc House chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc bắt giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng".



Tuy nhiên, Thuduc House thông tin ngày 24-11, HĐQT công ty đã nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc từ ngày 23-11 của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.





Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.



Trước sự việc một loạt lãnh đạo bị bắt, Thuduc House cho biết mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường. Công ty đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty trong thời gian tới. Đồng thời công ty đã gửi thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2020, dự kiến được tổ chức vào 22-12 đến các cổ đông, nhằm thông qua các nội dung quan trọng cũng như kiện toàn nhân sự HĐQT và ban điều hành, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ án "Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.



Liên quan đến vụ án này, đến nay đã có 21 bị can bị khởi tố.





Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã bán ra hết toàn bộ số cổ phiếu TDH mà 2 người này nắm giữ, số lượng lần lượt là trên 1,75 triệu và 1,46 triệu cổ phiếu TDH.



Hiện tại, cổ phiếu TDH đang rơi vào diện cảnh báo, hạn chế giao dịch từ 21-10, chỉ được giao dịch buổi chiều do trước đó công ty này vi phạm về công bố thông tin.



Giá đóng cửa ngày 25-11 của TDH là 11.900 đồng/cổ phiếu, chỉ giảm nhẹ so phiên trước dù có tin lãnh đạo công ty bị bắt.

