Thông tin mới về vụ án tham ô ở một doanh nghiệp, liên quan ông Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) phải chịu trách nhiệm hình sự vì góp phần gây thất thoát 184 tỉ đồng.





TAND TP HCM vừa có quyết định trả hồ sơ vụ án tham ô tài sản; vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC.



Trước đó, VKSND TP HCM truy tố tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020), Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM) cùng 10 bị can khác.



Ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra



Liên quan đến vụ án, ông Tề Trí Dũng (Tổng Giám đốc, thành viên hội đồng thành viên IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO), bà Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Sadeco), ông Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco) cùng 5 bị can khác bị truy tố 2 tội danh: "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Sadeco) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".



Nội dung vụ án thể hiện ông Tất Thành Cang và các bị can có sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phiếu Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000đồng/cổ phần, gây thiệt hại 1.103 tỉ đồng. Trong đó, các bị can làm thất thoát tài sản nhà nước gần 700 tỉ đồng.



Cơ quan pháp luật xác định Tề Trí Dũng có vai trò chủ mưu. Ông này lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện hành vi phạm tội, gây thất thoát hơn 669 tỉ đồng.



Theo cáo trạng, SADECO là công ty con của IPC, với tỉ lệ góp vốn của IPC là 74,8%. Ngày 26-3-2015, IPC tiến hành bán đấu giá vốn góp tại Sadeco. Kết quả, Công ty Eximland là nhà đầu tư mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ Sadeco), với giá 26.100 đồng/cổ phần. Tháng 9-2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu Eximland tại Sadeco.



Vốn điều lệ của Sadeco tại thời điểm tháng 10-2016 là 170 tỉ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần). Trong đó, vốn IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy TP HCM chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%.



Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn do Văn phòng Thành ủy TP HCM tại Sadeco phải được thực hiện đấu giá. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP HCM, IPC cũng như Sadeco lại đồng ý phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua thẩm định giá và đấu giá. Hành vi trên khiến Sadeco thất thoát 1.103 tỉ đồng.



Ông Tất Thành Cang ra quyết định đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy TP HCM. Vì thế, ông Cang phải chịu trách nhiệm vì khiến Văn phòng Thành ủy TP thiệt hại tại Sadeco số tiền tương ứng với phần vốn sở hữu 16,7% - 184 tỉ đồng.



Không chỉ vậy, 7 bị can trong nhóm tội tham ô còn có hành vi tham ô 4,7 tỉ đồng qua việc chi tiền thù lao, quỹ khen thưởng.



Liên quan tới vụ án, ông Phạm Nhật Vinh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim) có hành vi cùng các thành viên HĐQT Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Nhật Vinh.



Tuy nhiên, đối tượng này đã xuất cảnh đi nước ngoài. Do đó, cơ quan điều tra truy nã toàn quốc và đề nghị Cục đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế.

Theo DI LÂM (LĐO)