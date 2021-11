"Quả ngọt" trong thu hút đầu tư

(GLO)- Với 50 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cùng 172 dự án được các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện, Gia Lai đang tiếp tục là điểm sáng trong công tác thu hút đầu tư.





Ông Lê Tiến Anh-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Chỉ trong tháng 10, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 9 dự án với vốn đăng ký hơn 800 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 10-2021, toàn tỉnh có 50 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký là 20.052 tỷ đồng. Hiện có 172 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất với tổng vốn đăng ký khoảng 14.000 tỷ đồng, trong đó có 31 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương; 15 dự án nằm trong danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021; 126 dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu. Trong số đó, nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và thương mại dịch vụ.

Dự án chăn nuôi công nghệ cao Ricky Farm 79 (huyện Phú Thiện) đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ảnh: Kim Linh



Bày tỏ sự hài lòng với cơ chế chính sách thông thoáng, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện, ông Dương Minh Tiến-Giám đốc Đầu tư khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (Tập đoàn FLC) cho biết: “Chúng tôi đang triển khai Dự án sân golf Đak Đoa và đánh giá rất cao sự hỗ trợ của tỉnh. Điều nhà đầu tư quan tâm là hạ tầng cơ sở và các quy hoạch cụ thể. Chúng tôi hy vọng thời gian tới sẽ còn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào những dự án tiềm năng của tỉnh”.



Theo ông Lê Tiến Anh, để công tác thu hút đầu tư được thuận lợi, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nhiều hoạt động như phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan đi khảo sát thực địa vị trí xin nghiên cứu các dự án trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn bị quỹ đất sạch, sẵn sàng đón các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, rà soát các dự án đang được nhà đầu tư quan tâm để đăng thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, Sở còn tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về các dự án trọng điểm nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án cho các nhà đầu tư; tham mưu ý kiến đối với các dự án như: khu dân cư tổ dân phố 12 (thị trấn Chư Sê); tham gia ý kiến xin nghiên cứu đề xuất Dự án khu đô thị thôn 3 (TP. Pleiku); tham gia ý kiến đề xuất hình thức triển khai Dự án chợ đầu mối quốc tế tại huyện Đak Đoa; phối hợp đề xuất các nội dung ý tưởng quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya…



Nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, 1 trong 4 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đặt ra là đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch. Việc thu hút được nhiều dự án cũng đã mang lại nguồn lực đầu tư lớn cho địa phương, qua đó sẽ có những tác động tích cực và bền vững đến nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng khác như: tăng thu đáng kể nguồn ngân sách, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm cho lao động trong vùng dự án...



Năm 2021, một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng mà tỉnh điều chỉnh với mức tăng gấp đôi so với năm 2020 là tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt trên 70 ngàn tỷ đồng (năm 2020 là 30 ngàn tỷ đồng). Trong 9 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 45.000 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách bằng 130% dự toán Trung ương giao, 117% dự toán HĐND tỉnh, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2020. Những con số này chắc chắn sẽ còn thay đổi lớn vào thời điểm cuối năm.



Tại hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã được tổ chức mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho biết: Tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị kế hoạch khôi phục nền kinh tế trong thời gian tới theo quan điểm phải thích ứng với việc sống chung với dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục rà soát và chấm dứt tình trạng các sở, ngành, địa phương tự thêm những thủ tục mới, gây khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.



KIM LINH