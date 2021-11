Một cá nhân nộp 11 tỉ đồng từ kinh doanh trên Google, Facebook

Ngày 25.11, thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, một cá nhân trên địa bàn TP.Hà Nội đã kê khai và nộp 11 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên Google, Facebook.



Một cá nhân nộp ngân sách số tiền lên đến 11 tỉ từ kinh doanh trên Google, Facebook. Ảnh Hải Nguyễn.



Theo ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội, đến tháng 9.2021 có một trường hợp hoạt động cung cấp các dịch vụ qua Google, Facebook đã kê khai và nộp số tiền 11 tỉ đồng.



Do số thuế này được cộng dồn nhiều năm, nên số tiền chậm nộp mà cá nhân này phải thực hiện là trên 4 tỉ đồng.



Trong 9 tháng đầu năm 2021, cơ quan này đã thu được khoảng 110 tỉ đồng từ các cá nhân có hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). Số thu này tương đương với số thu của năm 2020. Tuy nhiên, số cá nhân đưa vào diện quản lý thuế tăng so với trước đó.



Theo báo cáo của Cục Thuế TP.Hà Nội, năm 2020 cục thuế đã tiến hành thanh tra đối với 14 cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh TMĐT, với số tiền phải nộp là 25 tỉ đồng, kiểm tra 104 cá nhân, truy thu và phạt 3,5 tỉ đồng.



Lãnh đạo Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, vì TMĐT là hoạt động mới, nên cơ quan thuế phải tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu về các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, về phía cơ quan thuế cũng có những dữ liệu để kiểm soát và thực hiện các biện pháp khác nếu người nộp thuế không tự giác kê khai và nộp thuế.



Các giải pháp mà Cục Thuế TP.Hà Nội đang thực hiện đối với hoạt động kinh doanh TMĐT là cơ quan thuế nhận diện, phân loại và thu thập dữ liệu các đối tượng quản lý liên quan đến hoạt động TMĐT để có những biện pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng quản lý.



Trước năm 2021, có 3 nhóm đối tượng: Các cá nhân kinh doanh, bán hàng qua mạng xã hội; các tổ chức cung cấp sản phẩm ứng dụng, sản phẩm nội dung tại các khu vực ứng dụng Google Play, Apple Store; cá nhân cho thuê nhà thông qua ứng dụng như Agoda, Booking.com, Airbnb.



Năm 2021, bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng: Nhóm cá nhân, tổ chức trả tiền cho các tổ chức nước ngoài; các sàn TMĐT.



Cơ quan thuế cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động TMĐT như: Đã phối hợp với ngân hàng thương mại; đơn vị trung gian vận chuyển, cung cấp ứng dụng dịch vụ lưu trú.



Ngoài ra, giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; Cơ quan thuế thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra đối với một số trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức TMĐT trên địa bàn để rà soát, thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý.



Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan công an để quản lý hoạt đông TMĐT trên địa bàn đối với các trường hợp có dấu hiệu chây ỳ, không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

https://laodong.vn/kinh-te/mot-ca-nhan-nop-11-ti-dong-tu-kinh-doanh-tren-google-facebook-977579.ldo

Theo CAO NGUYÊN (LĐO)