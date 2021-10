Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

(GLO) - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư gửi đội ngũ doanh nhân trên cả nước. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Thủ tướng Chính phủ.





Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: TTXVN



“Thân ái gửi đội ngũ doanh nhân!



Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay là thời khắc cả thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch Covid-19, tác động rất tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong hoàn cảnh như vậy, khí chất và truyền thống “Tâm - Tài - Trí - Tín” của doanh nhân Việt Nam luôn tỏa sáng. Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, tri ân và đánh giá cao trách nhiệm, vai trò và những đóng góp quan trọng của các doanh nhân cho đất nước, cho cộng đồng, cho xã hội trong thời gian qua.



Ngược dòng lịch sử, ngày 13-10-1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi giới Công Thương, nhấn mạnh: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy hoàn toàn nền độc lập của nước nhà thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới Công Thương và nhiều doanh nhân đã có những nghĩa cử cao đẹp, đóng góp cho “Quỹ Độc lập” và “Tuần lễ Vàng”, đảm bảo hoạt động của chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập, đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.



Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm tháng chiến tranh và sau khi hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, ngành công thương đã đóng vai trò quan trọng, nhất là trong giai đoạn khó khăn chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hơn 35 năm qua. Nhiều doanh nhân đã làm rạng rỡ trí tuệ, nghĩa khí, tài năng Việt Nam khi tên tuổi đã vượt ra ngoài đất nước để xếp hạng cùng những doanh nhân lớn của thế giới.



Gần hai năm qua, đội ngũ doanh nhân vừa đóng góp cho sự phát triển đất nước, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch. Dù phải đối mặt với “năm nắng - mười mưa”, nhiều khó khăn, thách thức nhưng các doanh nhân luôn thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”. Nhất là khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi, nhiều doanh nhân đã hưởng ứng và có những đóng góp quan trọng, quý báu, thiết thực trong phòng, chống dịch Covid-19.



Nhân dịp này, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam cũng ghi nhận sự hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế Việt Nam cũng như trong phòng, chống dịch. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.



Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và sẽ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ để đội ngũ doanh nhân vượt qua khó khăn, vươn xa hơn nữa và đang xây dựng Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời, triển khai các biện pháp y tế một cách khoa học, an toàn, phù hợp, hiệu quả, nhất là Chiến lược vắcxin, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền sẽ đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính… tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.



“Non cao cũng có đường trèo. Đường dù hiểm nghèo vẫn có lối đi”. Với sự hội tụ của trí tuệ, tài năng, tầm nhìn, bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần yêu nước, tôi luôn tin rằng, mỗi doanh nhân sẽ vượt qua khó khăn, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững.



Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, tôi xin chúc toàn thể đội ngũ doanh nhân sức khỏe, thành công và không ngừng lớn mạnh!”.