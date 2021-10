Đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh

(GLO)- Xác định dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài nên các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai giải pháp phù hợp với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.





Thời gian qua, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) đã thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn phòng-chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và các hướng dẫn của địa phương. Quyền Giám đốc Công ty Hồ Sỹ Sáu chia sẻ: 86 người lao động của đơn vị đều được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty chủ động thực hiện nghiêm các quy định phòng-chống dịch. Người lao động tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, quét mã QR, sát khuẩn tay trước khi vào làm việc, giữ khoảng cách an toàn với các đồng nghiệp. “Những tài xế lái xe đường dài vận chuyển hàng hóa đi về đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Khi vào Công ty phải khai báo y tế, tuân thủ quy định phòng-chống dịch, bố trí tài xế ngồi trên xe, giữ khoảng cách và không tiếp xúc với nhân viên khác”-ông Sáu thông tin.

Cũng theo ông Sáu, Công ty chủ động xây dựng phương án linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả. Cùng với đó, Công ty thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch.



Anh Nguyễn Thanh Hiếu-công nhân Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên-cho hay: “Nếu dịch bệnh xảy ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và công việc, thu nhập của người lao động nói riêng. Vì vậy, mọi người luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định trong việc sản xuất an toàn phòng-chống dịch. Trong quá trình làm việc, không ai tự ý bỏ vị trí, đảm bảo giãn cách, khẩu trang, sát khuẩn”.



Cũng với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, ông Nguyễn Hưng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Trường Xuân (TP. Pleiku) cho hay: “Chúng tôi thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch và tuân thủ các quy định nhất là thông điệp 5K trong sản xuất. Dù sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như việc làm, thu nhập cho người lao động”.



Tăng cường kiểm tra, giám sát



Sau nhiều cố gắng và nỗ lực, TP. Pleiku đã kiểm soát được dịch bệnh. Các chốt phong tỏa phòng-chống dịch Covid-19 cuối cùng trên địa bàn phường Hoa Lư cũng đã được gỡ bỏ. Tuy vậy, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, các ngành, địa phương và người dân vẫn luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng-chống dịch. Anh Lưu Chí Hiếu-chủ quán cà phê Joker (57 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư) thông tin: Bình thường, quán có thể lên đến 400 khách nhưng nay giảm lượng khách xuống không quá 100 người. Bàn ghế giảm bớt, giãn cách 2 m, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt khi khách vào quán, cuối ngày phun vệ sinh khử khuẩn… “Mặc dù doanh thu giảm sút nhưng đây là điều chẳng đặng đừng. Vừa kinh doanh vừa phòng-chống dịch, mỗi người cùng chung tay, chia sẻ thì mới sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới”-anh Hiếu nói.

Bên cạnh ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất kinh doanh, tại phường Hoa Lư, các tổ Covid cộng đồng đã phát huy rất tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc phòng-chống dịch của người dân. Ông Hoàng Văn Long-Tổ trưởng tổ dân phố 3-cho hay: Tổ Covid cộng đồng gồm 20 người. Hàng ngày, tổ bám sát địa bàn khu dân cư tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán thực hiện 5K theo quy định. Bà con cũng có ý thức chấp hành nghiêm các quy định trong phòng-chống dịch. Nhiều hàng quán đều thực hiện đúng quy định, khách hàng đều phải đo thân nhiệt, thực hiện giãn cách.



Ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-cho hay: Phường có hơn 600 hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 30 cơ sở quy mô lớn, lượng khách hàng đông. Thực hiện chỉ đạo của ngành chức năng, các cơ sở chủ động giảm 50% lượng khách, đảm bảo giãn cách cũng như các quy định trong phòng-chống dịch. “Chúng tôi triển khai cho các cơ sở ký cam kết an toàn phòng-chống dịch trong sản xuất kinh doanh; đồng thời, thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm”-ông Quang nói.



