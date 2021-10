Cao su Mang Yang ra mắt mô hình tự quản phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 1-10, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021.

Công ty Cao su Mang Yang ra mắt mô hình tự quản về công tác PCCC-CNCH. Ảnh: Đinh Yến

Mô hình tự quản gồm 8 tổ, mỗi tổ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 8 thành viên, hoạt động theo quy chế tổ chức của Công ty ban hành. Theo đó, lực lượng tự quản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) của Công ty có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị, phòng, ban thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC tại đơn vị, thực hiện Luật PCCC và các quy định của Nhà nước về lĩnh vực PCCC-CNCH; tổ chức đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy trình, quy phạm, nội quy, quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho công tác PCCN-CNCH; phối hợp với lực lượng Công an huyện, Cảnh sát PCCC tỉnh, các cơ quan, tổ chức và hộ dân xung quanh đơn vị làm tốt công tác PCCC.

Được biết, đây là mô hình đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện. Mô hình thành lập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và hiểu biết của cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty đối với nhiệm vụ PCCC; đồng thời nhằm bảo vệ an toàn tính mạng con người, tài sản của Công ty nói riêng và trên địa bàn dân cư nói chung.

Tại buổi ra mắt, Công ty tổ chức phát động phong trào thi đua trong thời gian tới với 6 nội dung trọng tâm về triển khai mô hình tự quản công tác PCCC-CNCH.