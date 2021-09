Vắc xin bảo vệ doanh nghiệp

(GLO)- Cùng với việc chấp hành nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19, doanh nghiệp tại các khu-cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa được ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động. Đây là “lá chắn” bảo vệ sản xuất, duy trì sự phát triển ổn định của doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.





Đang tất bật lắp đặt các thiết bị cho kịp tiến độ, anh Bùi Thanh Phong-công nhân kỹ thuật Công ty TNHH công nghiệp Quốc Việt (TP. Hồ Chí Minh), đơn vị thi công hạng mục hệ thống lạnh thuộc Dự án nhà máy chế biến trái cây Quicornac tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku) cho hay: Anh cùng 12 công nhân của Công ty đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh trước khi được bảo lãnh đến làm việc tại công trình này. “Hàng ngày, trên công trường, chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều người. Do vậy, việc hoàn thành 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 khiến ai nấy đều yên tâm công tác”-anh Phong vui vẻ nói.

Được tiêm vắc xin phòng Covid-19 giúp các công nhân Công ty TNHH công nghiệp Quốc Việt (TP. Hồ Chí Minh) an tâm làm việc tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Nguyễn



Theo Sở Công thương, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công thương được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 6 (tháng 9-2021) gồm: 951 công nhân là đối tượng thuộc chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu; 1.089 công nhân hoạt động ở lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng; 773 công nhân trong các cụm công nghiệp và 2.635 công nhân của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

Ông Lưu Quốc Thạnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quicornac-cho hay: Nhờ chủ trương của Chính phủ và ưu tiên của tỉnh mà đa số người lao động của Công ty đã được quan tâm tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, còn một số công nhân của các nhà thầu thi công thực hiện dự án cho Công ty từ các tỉnh thành khác đến làm việc nên suất tiêm vắc xin ở địa phương họ bị bỏ dở. Rất mong tỉnh tạo điều kiện cho số công nhân này tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 để họ yên tâm sản xuất.



Tương tự, chị Võ Thị Kim Chung-công nhân Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp Sê San Gia Lai (Khu Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku) vừa quay trở lại làm việc sau khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 2. Chị cho biết: “Được Công ty quan tâm đưa vào danh sách tiêm phòng trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp thế này, ai cũng lấy làm cảm kích. Đây được xem là “giấy chứng nhận” giúp chúng tôi yên tâm lao động sản xuất trong thời điểm này”.



Bà Võ Trần Bích Hạnh-Giám đốc Công ty-cho hay: “121 công nhân của đơn vị đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Đây là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng sản xuất, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong sản xuất, công tác phòng-chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu nhằm ổn định tâm lý cho người lao động. Do vậy, lãnh đạo Công ty luôn nhắc nhở công nhân giữ khoảng cách an toàn trong lao động cũng như hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người những lúc nghỉ giữa ca”.



Theo ông Nguyễn Duy Hải-Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku): Đến thời điểm này, 538 công nhân của 17 doanh nghiệp tại Cụm Công nghiệp Diên Phú đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, đạt 100%. Đây là lực lượng quan trọng, đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn khi xảy ra dịch bệnh, duy trì sản xuất để đảm bảo tiêu thụ hàng hóa nông sản.



Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đăng Khoa-Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh: Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất. Để nâng cao khả năng miễn dịch cộng đồng, hầu hết người lao động tại Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku) đã được “phủ sóng” vắc xin. Sau khi sàng lọc y tế, đến nay đã có 1.880 người lao động được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. “Đợt tiêm tới có 44 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục đăng ký bổ sung danh sách người lao động tiêm vắc xin phòng Covid-19 với số lượng là 819 người”-ông Khoa thông tin.



MINH NGUYỄN