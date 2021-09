Prudential tăng thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm lên đến 120 ngày

(GLO) - Ngày 6-9, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) thông báo điều chỉnh thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm từ 60 ngày lên 120 ngày cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực có ngày đến hạn đóng phí định kỳ kể từ ngày 30-8-2021 đến ngày 31-12-2021. Việc xin phép Bộ Tài chính bổ sung quy tắc điều khoản này là nỗ lực của Prudential với mong muốn chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ khách hàng trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.





Cụ thể, đối với các tất cả sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ của các hợp đồng bảo hiểm có thời gian đến hạn đóng phí trong thời gian nêu trên sẽ được gia hạn đóng phí lên đến 120 ngày. Trong thời gian gia hạn 120 ngày, hợp đồng của khách hàng vẫn được duy trì hiệu lực và sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hiểm. Nếu không may mắn xảy ra rủi ro, khách hàng vẫn được Prudential xem xét thẩm định giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian này.



Ông Phương Tiến Minh-Tổng Giám Đốc Prudential Việt Nam-chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu được những khó khăn về cả mặt tài chính và những áp lực tâm lý mà khách hàng gặp phải khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tiếp nối với các chương trình hỗ trợ trực tiếp đến các khách hàng không may dương tính với Covid-19 trong thời gian qua, chính sách gia hạn thời gian ân hạn đóng phí lần này là nỗ lực của Prudential để chia sẻ những khó khăn của khách hàng, giúp khách hàng an tâm về quyền lợi bảo hiểm của mình”.



Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, một số hoạt động kinh tế tạm ngưng để phục vụ công tác phòng-chống dịch, Prudential khuyến khích khách hàng sử dụng các phương thức giao dịch từ xa nhằm hạn chế tiếp xúc, di chuyển, đảm bảo tuân thủ các quy định của Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19.





Thông tin về các phương thức giao dịch từ xa, vui lòng xem chi tiết xem tại đây: https://www.prudential.com.vn/vi/





PV