Xây dựng lòng tin: Chìa khóa thành công của doanh nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh khó khăn chung vì dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh bằng cách xây dựng lòng tin với khách hàng thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm.





Trước đây, khi thị trường cà phê Gia Lai đã định hình với hàng chục thương hiệu lớn nhỏ thì cà phê Thùy Dung (Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai) hầu như chưa được người tiêu dùng biết tới nhiều. Tuy nhiên, hiện nay, cà phê Thùy Dung là một trong những sản phẩm rất được khách hàng trong nước tin dùng. Không những vậy, cà phê bột, cà phê hòa tan của Thùy Dung Gia Lai đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2020.



Bà Tăng Phan Phương Hoa-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai-chia sẻ: “Do sinh sau đẻ muộn nên Thùy Dung Gia Lai phải xây dựng thương hiệu cà phê sạch, đặt chất lượng lên hàng đầu. Vì vậy, vùng nguyên liệu của chúng tôi được lựa chọn kỹ càng từ những vườn cây đã được chứng nhận hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP… Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu cà phê sạch, chất lượng nhưng giá cả lại hợp lý là không hề dễ dàng”. Mặc dù có mặt trên thị trường chưa bao lâu nhưng cà phê Thùy Dung đã được xem là một trong những thương hiệu cà phê tiêu biểu của tỉnh bên cạnh những thương hiệu khác như: Thu Hà, Lamant, Classic, BaKa, HD, 24H… Đây cũng là thương hiệu được nhiều du khách đến Gia Lai tin tưởng, lựa chọn khi muốn mua sản phẩm về làm quà.



Đóng gói sản phẩm tại Nhà máy chế biến cà phê bột của Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai. Ảnh: Hà Duy



Bàn về câu chuyện xây dựng thương hiệu, bà Tô Thị Tiến Trâm-Giám đốc Công ty TNHH phát triển marketing Toàn Cầu, 1 trong 4 người đạt danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021” cho hay: “Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp vẫn là chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, chúng tôi luôn đứng về phía khách hàng để hiểu họ cần gì, sản phẩm phải chỉn chu như thế nào. Đó là mục tiêu để chúng tôi có được khách hàng cả trong lẫn ngoài nước. Chính sự hài lòng của khách hàng đã lan tỏa đến nhiều người, cho thấy uy tín của doanh nghiệp được tin tưởng và đánh giá cao”.



Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thì doanh nghiệp còn phải xây dựng “giá trị bên ngoài giá trị”. Bà Trâm nêu quan điểm: “Một sản phẩm đẹp, bắt mắt vẫn khiến khách hàng có thiện cảm hơn. Vậy tại sao không “đắp” thêm bên ngoài bằng một hình thức cũng tốt? Ví dụ như khi đạt danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021”, tôi đã có thêm nhiều khách hàng hơn. Lúc này, danh hiệu tôi đạt được chính là một giá trị khác bên ngoài mà người ta dễ dàng nhìn thấy, trong khi chất lượng sản phẩm thì phải trải nghiệm mới đánh giá được”.



Tương tự, việc sản phẩm cà phê Thùy Dung đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh chính là cách để xây dựng một “giá trị bên ngoài giá trị”. “Khi có chứng nhận OCOP, chúng tôi dễ dàng tiếp cận các đại lý, chuỗi bán hàng. Bởi lẽ, OCOP hiện được coi là một “bảo chứng”. Nhờ có chứng nhận OCOP mà sản phẩm của chúng tôi dễ dàng tham gia các sàn thương mại điện tử”-bà Hoa thông tin.

Hiện tại, có rất nhiều chương trình giúp doanh nghiệp tăng uy tín, xây dựng “giá trị bên ngoài giá trị”. Gia Lai cũng đã dành nhiều nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tham gia vào các chuỗi giá trị, từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Có thể kể tới như: chương trình “Doanh nghiệp bền vững” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức thường niên; “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ “Đầu tư khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam” tổ chức; “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021” do Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt (thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức; Giải thưởng “Chất lượng quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng…



Ông Nguyễn Hoàng Linh-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-khẳng định: “Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, chính niềm tin và uy tín đóng vai trò quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Lợi ích lớn nhất mà doanh nghiệp đạt được khi tham gia các chương trình này chính là khi doanh nghiệp đạt giải sẽ góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu, hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình”.



HÀ DUY