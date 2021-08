An An Solarfarm tạo chế phẩm hữu cơ từ nguồn dược liệu địa phương

(GLO)- Bằng việc liên kết với các hộ nông dân trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, An An Solarfarm (thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) đã cho ra đời hàng chục chế phẩm tẩy, rửa hữu cơ được đông đảo người tiêu dùng yêu thích bởi tính an toàn, bảo vệ sức khỏe và không gây tổn hại môi trường.





Vùng nguyên liệu trồng cây bạc hà tại huyện Kông Chro của An An Solarfarm. Ảnh: Hà Duy

Hình thành từ năm 2019, đến nay, An An Solarfarm nổi lên như một “trang trại sạch” khi sử dụng hài hòa các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên của vùng đất Tây Nguyên để tạo ra những sản phẩm tẩy, rửa có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, được người tiêu dùng ưa chuộng. Với diện tích trên 3 ha, An An Solarfarm là trang trại điện mặt trời mái nhà kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và chế biến công nghiệp. Để chủ động nguồn nguyên liệu, An An Solarfarm liên kết với các hộ nông dân trong tỉnh trồng sả, bạc hà, trầu không, gừng và các loại dược liệu khác có nguồn gốc bản địa để chưng cất tinh dầu.



Bác sĩ Bùi Thị Hải Hà-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An An (126 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku), chủ An An Solarfarm-cho biết: “Khi mới xây dựng An An Spa, tôi thường xuyên sử dụng số lượng lớn các loại tinh dầu trong việc chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe cho khách hàng. Tôi thấy nguồn tinh dầu nhập về có nhiều loại không đáp ứng yêu cầu chất lượng và độ an toàn trong việc làm đẹp. Từ đó, tôi đã mày mò học hỏi, tự nghiên cứu, chiết xuất tinh dầu từ nguồn thảo dược có sẵn tại địa phương như: sả, bạc hà, chanh... Kết quả thật bất ngờ vì tinh dầu tôi tự chiết xuất được khách hàng rất ưa chuộng”.



Sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, An An Solarfarm đã tiến hành chưng cất tinh dầu với quy mô lớn. Bên cạnh sản phẩm chính là tinh dầu thảo mộc, từ các phụ phế phẩm trong quá trình chưng cất kết hợp với ứng dụng công nghệ lên men hữu cơ, An An Solarfarm đã tạo ra nhiều sản phẩm gia dụng, chất tẩy, rửa rất an toàn cho sức khỏe và thân thiện với thiên nhiên. Đầu năm 2021, An An Solarfarm đã đưa vào thị trường hàng chục chế phẩm hữu cơ khác nhau phục vụ trong gia đình mang thương hiệu Dr. Hà như: tinh dầu sả, tinh dầu bạc hà, tinh dầu xông tắm, tinh dầu treo xe, xịt diệt khuẩn, nước lau sàn, nước rửa chén, tinh dầu gội đầu, nước rửa tay…

Các chế phẩm tẩy, rửa hữu cơ của An An Solarfarm được đông đảo người tiêu dùng yêu thích. Ảnh: Hà Duy

Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương): “Sau gần 3 năm triển khai Chương trình OCOP, toàn tỉnh hiện có 149 sản phẩm đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Hiện tỉnh khuyến khích các đơn vị có sản phẩm tốt, được nhiều người tin dùng như Dr. Hà tham gia Chương trình OCOP để nâng cao chất lượng cũng như nâng tầm thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của Gia Lai”.

Chị Trần Thị Sáng (310 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) cho hay: “Tình cờ được giới thiệu các sản phẩm của Dr. Hà, tôi đã mua thử nước lau sàn sả chanh về dùng và hoàn toàn bị thuyết phục khi không chỉ vừa sạch nhà mà còn có mùi thơm, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Tôi đang dùng khá nhiều sản phẩm của Dr. Hà. Giá tuy có đắt hơn các sản phẩm hóa chất trên thị trường nhưng những lợi ích đem lại hoàn toàn tương xứng, nhất là trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho gia đình và không gây ô nhiễm môi trường”.



Hiện nay, bạc hà được đánh giá là một trong những loại cây nhiều công dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, ẩm thực và y tế. Nhận thấy tiềm năng của loại cây này, An An Solarfarm đã liên kết với các hộ nông dân tại huyện Kông Chro xây dựng vùng nguyên liệu bạc hà với diện tích 10 ha. “Năm 2022, chúng tôi sẽ phát triển vùng trồng bạc hà lên khoảng 200 ha tại các huyện: Kông Chro, Chư Prông, Chư Sê. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tinh dầu bạc hà để đáp ứng các đơn hàng xuất sang Nhật Bản”-bác sĩ Hà thông tin thêm.



Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử cũng như các kênh bán hàng online được An An Solarfarm tận dụng một cách triệt để. “Hiện sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên tất cả các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế như: Alibaba, Amazone. Chúng tôi phấn đấu mỗi năm sẽ có 1-2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh”-bác sĩ Hà khẳng định.



HÀ DUY