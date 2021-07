Prudential là công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài uy tín nhất năm 2021

(GLO) - Prudential là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nước ngoài được đánh giá có uy tín cao nhất trong danh sách “Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2021” theo khảo sát độc lập của Vietnam Report.





Đầu tháng 7 vừa qua, Vietnam Report đã công bố danh sách “Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2021”. Prudential là doanh nghiệp BHNT nước ngoài được đánh giá có uy tín cao nhất trong các doanh nghiệp BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Prudential có mặt trong danh sách top 10, kể từ khi bảng xếp hạng thường niên này được giới thiệu vào năm 2016. Bảng xếp hạng này là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report, căn cứ trên 3 phương diện của doanh nghiệp bao gồm năng lực tài chính, uy tín trên truyền thông và khảo sát đối tượng nghiên cứu cùng các bên liên quan.





Trái ngược với bối cảnh đại dịch đang gây tác động không nhỏ đến nhiều lĩnh vực, ngành hàng bảo hiểm vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng và tích cực đóng góp, đầu tư trở lại nền kinh tế Việt Nam. Trong năm 2020, Prudential đã chứng minh được tiềm lực tài chính vững mạnh khi tổng giá trị tài sản cán mốc 124.280 tỷ đồng. Song song đó, tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế của Prudential cũng tăng 19,5%, đạt 112.208 tỷ đồng. Công ty cũng tiếp tục bảo vệ nhiều khách hàng trước rủi ro khi đã chi trả hơn 6.765 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, chiếm gần 30% tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm của toàn ngành trong năm 2020.



Uy tín của Prudential cũng được khẳng định qua những thành tựu của công ty trong nỗ lực kiến tạo trải nghiệm khách hàng, nhất là trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh. Prudential đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng khi số hóa xuyên suốt các quy trình bảo hiểm từ tư vấn, thẩm định, đến chi trả quyền lợi. Công ty cũng cho ra mắt ứng dụng chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential, được phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI). Những nỗ lực này đã góp phần giúp Prudential được ghi nhận tại vị trí thứ 2 trong “Top 10 thương hiệu có Trải nghiệm Khách hàng Xuất sắc nhất 2020”, dựa trên khảo sát trải nghiệm khách hàng thực hiện bởi công ty kiểm toán KPMG.



Gần đây nhất, trong giai đoạn căng thẳng của làn sóng Covid-19 thứ tư, Prudential đã triển khai dịch vụ khám sức khỏe thẩm định trực tuyến qua ứng dụng eDoctor. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ eDoctor được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố đang chịu nhiều ảnh hưởng do tình hình giãn cách, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa-Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và sẽ được mở rộng tới nhiều tỉnh thành trong thời gian tới. Dịch vụ giúp khách hàng kết nối với bác sĩ mà không cần phải di chuyển đến các phòng khám, bệnh viện liên kết với công ty. Cụ thể, khách hàng sẽ được đặt lịch hẹn và khám sức khỏe thẩm định trực tuyến qua ứng dụng eDoctor trong vòng 24 giờ sau khi hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và có chỉ định mời khám sức khỏe thẩm định.







Đánh giá của Vietnam Report cũng cho thấy công tác truyền thông về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) cũng được người tiêu dùng quan tâm, và là yếu tố thể hiện tính uy tín của người dùng đối với thương hiệu. Prudential luôn tích cực đầu tư vào các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, tập trung vào các trọng tâm Sống khỏe, Giáo dục và An toàn. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Prudential đã dành hơn 6 tỷ đồng để cùng cả nước chiến đấu với đại dịch Covid-19 qua việc đóng góp vào Quỹ Vắc-xin của Chính phủ, trang bị đồ bảo hộ và thiết bị cho các cơ sở y tế, trao tặng nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình tại nhiều tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương.



Ông Phương Tiến Minh-Tổng giám đốc Prudential Việt Nam-chia sẻ: “Qua hơn 2 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi vinh dự khi tiếp tục được ghi nhận là doanh nghiệp BHNT nước ngoài uy tín nhất, đặc biệt là trong bối cảnh đầy biến động của đại dịch. Prudential sẽ tiếp tục thực hiện hóa cam kết giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”.

