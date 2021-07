Giải mã nguồn lực giúp Vingroup thu được 2,7 tỷ USD trong 6 tháng đầu 2021

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 61.770 tỷ đồng (khoảng gần 2,7 tỷ USD). Trong đó, mảng chuyển nhượng bất động sản mang về 37.536 tỷ đồng, chiếm 61% tổng doanh thu.





Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021.



Chuyển nhượng BĐS đóng góp 1,6 tỷ USD doanh thu cho Vingroup



Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý II/2021 đạt 38.451 tỷ đồng – tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.



Hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Vingroup trong quý này đều tăng trưởng, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản và Công nghiệp với mức tăng tương ứng 62% và 53%.



Lợi nhuận trước thuế trong quý II năm 2021 đạt 3.618 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.



Thuyết minh giải trình về biến động lợi nhuận của Vingroup. (Nguồn: BCTC VIC)



Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 61.770 tỷ đồng, tăng 59% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 3.305 tỷ đồng, tăng trưởng 33%.



Trong cơ cấu doanh thu của Vingroup, mảng chuyển nhượng bất động sản mang về 37.536 tỷ đồng, chiếm 61% tổng doanh thu.



Kinh doanh cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 3.700 tỷ, chiếm 6% tổng doanh thu.



Kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch – mảng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì Covid-19 thu về 2.131 tỷ.



Hoạt động y tế (Vinmec và các dịch vụ liên quan) đạt 1.366 tỷ, hoạt động giáo dục (Vinschool) thu về 1.270 tỷ chiếm 2% doanh thu.



Trong khi đó, hoạt động sản xuất (Vinfast, Vinsmart) đạt doanh thu 9.814, chiếm 15% doanh thu, đứng TOP 2 trong các ngành mang lại doanh thu về cho Vingroup.



Tổng hợp BCTC của Vingroup



Tổng tài sản của tập đoàn tư nhân này đạt 417.881 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 144.442 tỷ đồng tại cuối tháng 6.



Vingroup cho biết, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế phát triển vượt bậc của một thương hiệu mới ra mắt, đạt gần 16 nghìn xe bán ra trong 6 tháng đầu năm 2021.



Theo đó, VinFast Fadil đạt doanh số ấn tượng với hơn 10 nghìn xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Lux A2.0 và Lux SA2.0 cũng đều có sản lượng đứng đầu phân khúc. Mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam VF e34 đạt 25.000 lượt đặt cọc tính đến cuối tháng 7.



Tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2021, VinFast chính thức vận hành 35 showroom xe máy điện kết hợp trung tâm trải nghiệm Vin3S tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước, nâng tổng số điểm cung cấp dịch vụ lên hơn 200 showroom và đại lý, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận, mua sắm và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái Vingroup.



Với thị trường quốc tế, VinFast đưa vào hoạt động các chi nhánh tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, và Hà Lan, thu hút đội ngũ chuyên gia ô tô giàu kinh nghiệm đến từ các hãng xe hàng đầu như Volkswagen, Tesla, BMW, Porsche, Toyota, Nissan, v.v, tham gia hoàn thiện hệ thống, mở rộng mạng lưới đối tác nhằm chuẩn bị ra mắt thị trường toàn cầu hai mẫu ô tô điện thông minh VF e35 và VF e36 vào năm 2022 với công nghệ hỗ trợ lái tự động (ADAS) và hệ thống thông tin giải trí thông minh (Smart Info-tainment).



Nhằm đưa VinFast tiến đến mục tiêu trở thành một trong những hãng xe điện thông minh và tiện ích nhất thế giới, trong quý II/2021, VinSmart đã dừng phát triển tivi và điện thoại di động để tập trung phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông, với trọng điểm là phát triển gần 150 tính năng thông tin – giải trí – dịch vụ (Infotainment) cho ô tô VinFast.



Bên cạnh đó, VinSmart cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mảng nghiên cứu hiện nay về Thành phố thông minh-Nhà thông minh và các thiết bị Internet of Things liên quan để mang đến trải nghiệm sống vượt trội hơn cho người dùng.



Ở lĩnh vực Bất động sản nhà ở, mô hình kinh doanh O2O (Online to Offline) đã mang đến trải nghiệm xuyên suốt cho khách mua nhà, thu hút 16 nghìn lượt xem tại sự kiện livestream mở bán dự án The Metrolines tại Vinhomes Smart City.



Bên cạnh đó, ứng dụng dành cho đại lý bán hàng từ khi đi vào thử nghiệm từ tháng 5 đã ghi nhận hơn 500 giao dịch đặt cọc thành công, với gần 50 đại lý và hơn 6 nghìn người dùng.



Trong lĩnh vực Bất động sản cho thuê, Vincom Retail chuẩn bị khai trương 3 trung tâm thương mại đón đầu giai đoạn phục hồi của thị trường bán lẻ sau khi dịch được kiểm soát, bao gồm: Vincom Mega Mall Smart City, Vincom Plaza Mỹ Tho, và Vincom Plaza Bạc Liêu với sự có mặt của các thương hiệu Kohnan, Mango, Nike, FILA, Levi's, Pizza 4P's, McDonald's.



Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 61.770 tỷ đồng. (Ảnh: VIC)



Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp 1.026 triệu cổ phiếu VIC



Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu VIC của Vingroup hiện đang đứng ở mức 107.200 đồng/cp.



Báo cáo quản trị nửa đầu năm vừa công bố của Vingroup cho thấy, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu hơn 876 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 25,43% vốn điều lệ.



Bà Phạm Thu Hương nắm giữ hơn 151 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tương ứng là 4,38%. Như vậy, 2 vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ trực tiếp 1.026 triệu cổ phiếu. Ước tính với mức thị giá hiện tại, giá trị của khối tài sản này lên tới 110 nghìn tỷ đồng.



Ngoài ra, Công ty Cp Tập đoàn Đầu tư Việt Nam do gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu cổ phiếu chi phối đang nắm tới 1.120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 32,52% vốn điều lệ của Vingroup.





https://etime.danviet.vn/giai-ma-nguon-luc-giup-vingroup-thu-duoc-27-ty-usd-trong-6-thang-dau-2021-20210730201803243.htm

Theo H.ANH (Dân Việt)