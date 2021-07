Bí ẩn về những khoản chi biếu tặng khổng lồ trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung

Với sự hậu thuẫn của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Nhật Cường dễ dàng trúng các gói thầu tại Sở KH-ĐT Hà Nội, sau đó bán lại cho doanh nghiệp khác lấy khoản chênh hàng chục tỉ đồng.



Ông Nguyễn Đức Chung "giúp" Nhật Cường thế nào trong gói thầu 43 tỉ?

Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm đã gây thiệt hại 20 tỉ đồng

Hé lộ vụ án ông Nguyễn Đức Chung thao túng cho công ty 'ruột' trúng thầu



Bị can Nguyễn Văn Tứ khai đã nhận của Bùi Quang Huy 300 triệu đồng và 1 chai rượu- Ảnh Đình Trường



Theo kết luận điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan, trong các năm 2016 và 2017, Liên danh nhà thầu Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) đã liên tiếp trúng 2 gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, với tổng giá trị hơn 59,5 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu năm 2016 trị giá 42,8 tỉ đồng, gói thầu năm 2017 trị giá hơn 16,7 tỉ đồng.



Về bản chất là liên danh nhà thầu, nhưng thực tế công việc số hóa của các gói thầu đều do Công ty Đông Kinh thực hiện. Trong khi đó, Công ty Nhật Cường, với vị thế là doanh nghiệp “thân hữu” của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đã nhanh chóng sang tay gói thầu, ngồi không hưởng lợi bất chính số tiền gần 20 tỉ đồng.



Tài liệu điều tra thể hiện, Công ty Đông Kinh và Công ty Nhật Cường đã ký thỏa thuận liên doanh để tham gia đấu thầu gói thầu số hóa năm 2016, năm 2017, trong đó, Công ty Nhật Cường đảm nhận 76%, Công ty Đông Kinh 24% khối lượng giá trị gói thầu.



Tuy nhiên, sau khi trúng thầu và ký hợp đồng với Sở KH-ĐT Hà Nội, toàn bộ công việc của gói thầu số hóa năm 2016, năm 2017 là do Công ty Đông Kinh thực hiện. Công ty Đông Kinh đã nhận hơn 39 tỉ đồng để thực hiện 2 gói thầu trong 2 năm, sau khi trừ chi phí thực tế thì lợi nhuận được nhận chỉ hơn 6 tỉ đồng.



Sử dụng biếu tặng, chi phí kinh doanh hơn 9 tỉ đồng trong tổng số gần 20 tỉ hưởng lợi



Tại Công ty Nhật Cường, cơ quan điều tra đã phát hiện trên hệ thống phần mềm ERP (nội bộ), dữ liệu điện tử từ máy tính cá nhân Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, về việc nhận tiền thanh toán 2 gói thầu và sử dụng số tiền chênh lệch thông qua việc bán lại 2 gói thầu dịch vụ số hóa.



Theo đó, số tiền chênh lệch theo giá trị hợp đồng là hơn 20 tỉ đồng; số tiền chênh lệch theo khối lượng nghiệm thu thanh toán giá trị thực tế thực hiện là 19,8 tỉ đồng. Công ty Nhật Cường sử dụng 39 tỉ đồng trả cho cho Công ty Đông Kinh, và hưởng lợi khoản tiền 19,8 tỉ đồng.



Đáng chú ý, trong khoản tiền này, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đã sử dụng biếu tặng, chi phí kinh doanh hơn 9 tỉ đồng (tương đương 15% giá trị hợp đồng), còn lại tính vào chi phí công ty.



Trên các dữ liệu điện tử khác là email của những người liên quan trong vụ án cũng cho thấy, Công ty Nhật Cường đã lên kế hoạch chi phí biếu tặng sau mỗi đợt tạm ứng, thanh toán hợp đồng.



Trong đó, Bùi Quang Huy giao cấp dưới lập bảng tổng hợp danh sách các cá nhân có ảnh hưởng tới dự án, dự kiến chi phí biếu tặng. Bùi Quang Huy là người biếu tặng Giám đốc Sở, còn lại Phó giám đốc Sở và các cá nhân khác do cán bộ dưới quyền Huy thực hiện.



Tuy nhiên, tại kết luận điều tra cho biết, trong 7 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án, thì bị can Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, thừa nhận được Bùi Quang Huy biếu 1 chai rượu và 300 triệu đồng; Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, thừa nhận được biếu 100 triệu đồng; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT, được biếu 30 triệu đồng.



Trong khi đó, kết luận điều tra cho rằng, bị can Nguyễn Đức Chung đã cố tình lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo lợi ích cho Công ty Nhật Cường, nhưng không làm rõ bị can này có được hưởng lợi ích vật chất gì từ Công ty Nhật Cường hay không.

Theo THÁI SƠN (TNO)