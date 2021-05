Vietnam Airlines sẽ thử nghiệm 'hộ chiếu vắc xin' vào tháng 6

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ký thỏa thuận với Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) để thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khoẻ điện tử IATA Travel Pass (hộ chiếu vắc xin).





Vietnam Airlines sẽ thử nghiệm hộ chiếu sức khoẻ điện tử IATA Travel Pass - Ảnh VNA





IATA và Vietnam Airlines sẽ bắt đầu triển khai thử nghiệm vào tháng 6 năm nay. Một số hành khách sẽ được lựa chọn để tải miễn phí ứng dụng IATA Travel Pass vào điện thoại di động, tạo hồ sơ cá nhân số gồm ảnh và thông tin hộ chiếu, điền thông tin chuyến bay để được cập nhật về yêu cầu dịch tễ tại điểm đến.



Trước khi khởi hành, hành khách phải đặt lịch và đến xét nghiệm hoặc tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại cơ sở được chỉ định bởi Chính phủ nước sở tại mà đã được đăng ký với IATA, sau đó chia sẻ kết quả điện tử và xác nhận tình trạng bay với hãng hàng không trước khi bắt đầu hành trình.



Ứng dụng giúp hãng hàng không và nhà chức trách kiểm tra tính hợp lệ của các chứng chỉ và dễ dàng định danh hành khách. Mọi thông tin này được bảo mật và chỉ được chia sẻ khi hành khách cho phép.



IATA Travel Pass tích hợp một số giải pháp số hàng đầu như du lịch không tiếp xúc, dữ liệu sinh trắc học, chứng nhận sức khoẻ điện tử như kết quả xét nghiệm, tiêm vắc xin Covid-19, đặc biệt thuận tiện và hiệu quả khi có thể thay thế cho các loại thủ tục bằng giấy tờ hiện nay.



Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, việc tiên phong thử nghiệm IATA Travel Pass tạo ra một bước tiến lớn cho hành khách.



“Giải pháp hộ chiếu sức khỏe điện tử như IATA Travel Pass nên được các chính phủ cho phép và công nhận rộng rãi, giúp nhanh chóng khôi phục vận tải hành khách quốc tế thường lệ. Mục tiêu quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của hành khách khi đi máy bay và đảm bảo trải nghiệm du lịch an toàn và liền mạch cho tất cả mọi người”, ông Hà nói.



Hiện tại Singapore, Panama và Estonia là 3 quốc gia đã chính thức đồng ý cho phép hành khách sử dụng ứng dụng này khi nhập cảnh. Ngoài ra, có hơn 30 hãng hàng không đã công bố thử nghiệm, bao gồm Singapore Airlines, Qatar Airways...



Hộ chiếu sức khoẻ điện tử là một trong những giải pháp được kỳ vọng nhất để Việt Nam mở cửa biên giới một cách nhanh chóng, an toàn, hỗ trợ ngành du lịch và hàng không sau 1 năm bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19.



Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ GTVT báo cáo các cấp có thẩm quyền triển khai cơ chế này để đẩy nhanh việc mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam.



Theo MAI HÀ (TNO)