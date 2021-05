Taxi Mai Linh của đại gia Hồ Huy lỗ lũy kế 1.210 tỷ đồng

Năm 2020 Mai Linh báo lỗ ròng hơn 173 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng lỗ lũy kế tính hãng taxi truyền thống này lên đến 1.210 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế cả nghìn tỷ đồng



CTCP Tập đoàn Mai Linh (MLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 với doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2019. Giá vốn bán hàng giảm 25%, về gần 1.279 tỷ đồng đã kéo biên lãi gộp giảm 42%, còn 295 tỷ đồng.



Trong kỳ, các chi phí cũng giảm so với năm trước như chi phí tài chính giảm 14%, về mức 140 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 28%, đạt 113 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14%, đạt 346 tỷ đồng; trong khi đó, khoản lợi nhuận khác cũng giảm 41%, xuống còn 88 tỷ đồng.



Kết thúc năm 2020, Mai Linh báo lỗ ròng hơn 173 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng lỗ lũy kế tính hãng taxi truyền thống này lên đến 1.210 tỷ đồng.



Tính đến ngày 31/12/2020, Tổng tài sản Mai Linh là 4.481 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1.443 tỷ đồng, tăng 3% chủ yếu thay đổi do khoản phải thu khác và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.



Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Mai Linh năm 2020



Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 4.309 tỷ đồng, giảm 4%. Trong đó, nợ ngắn hạn 2.738 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn với gần 1.054 tỷ đồng; nợ dài hạn còn 1.570 tỷ đồng, bao gồm khoản mục vay nợ và thuê tài chính dài hạn hơn 452 tỷ đồng.



Báo cáo thường niên năm 2020 của Mai Linh cho biết, tính đến cuối năm 2020, tổng số cán bộ nhân viên của Mai Linh đạt 23.099 người. Chiếm tỉ trọng 86,9% là lao động lái xe taxi với 20.077 người.



Trong năm 2020, Mai Linh đã đầu tư 682 xe và thanh lý 2.473 xe, đưa tổng số phương tiện Taxi của toàn hệ thống tính đến ngày 31/12/2020 là 15.179 phương tiện, chủ yếu là dòng xe Toyota, Hyundai, Nissan, Kia …



Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động taxi/ tổng doanh thu năm 2020 là 74,7%; tỷ lệ này giảm so với năm 2019 (83,0%) cho thấy hoạt động taxi dù chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu toàn hệ thống Tập đoàn nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bị ngưng trệ và sụt giảm đáng kể.



Tương lai nào cho Mai Linh?



Bước sang năm 2021, Taxi Mai Linh đặt kế hoạch doanh thu 1.637 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước thực trạng hiện tại, Mai Linh phải cố gắng rất nhiều mới hoàn thành được chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là lãi ròng trong năm 2021.



Theo đó, với địa bàn hoạt động chủ yếu phát triển mạnh ở miền bắc và miền trung, tuy nhiên, kể từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.



Trong khi đó, vận tải hành khách quốc tế cũng đang đóng băng, đồng thời nhu cầu đi lại trong nước vẫn ở mức thấp đã tác động đáng kể đến nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải hành khác, bao gồm cả taxi.





Mai Linh phải cố gắng rất nhiều mới hoàn thành được chỉ tiêu đã đề ra.





Bên cạnh đó, sự bùng lên mạnh mẽ của nhiều hãng gọi xe công nghệ như Be, Grab... trong nhiều năm qua - vốn là một thách thức trong công cuộc dành thị phần khách hàng của taxi truyền thống vẫn chưa tìm được bài toán để giải.



Bản thân Mai Linh cũng có các dự án chuyển đổi hoạt động kinh doanh taxi từ phương thức truyền thống sang các phương thức hiện đại, đáp ứng các tiện ích cho khách hàng.



Đáng kể như Mai Linh đã ra mắt mắt mô hình xe taxi công nghệ, gồm Smart Taxi và SmartCar. Với mô hình này, khách hàng có thể đặt xe thông qua ứng dụng, qua tổng đài hoặc đón xe ở điểm bất kì. Toàn bộ cước phí sẽ được tính toán và hiển thị trên ứng dụng điện thoại hoặc đồng hồ thông minh.



Tuy vậy, kết quả của các giải pháp đó dường như chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thực tế, quy mô hoạt động của Mai Linh ngày càng bị thu hẹp, kéo theo sụt giảm về doanh thu, lợi nhuận.



Theo Q.D (Dân Việt)