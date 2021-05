Làm rõ sai phạm tại Công ty Nguyễn Kim trong vụ ông Tất Thành Cang

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định 2 lãnh đạo Công ty Nguyễn Kim đại diện công ty này tham gia HĐQT SADECO, trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.





Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) cùng 18 người khác do sai phạm xảy ra tại Công ty SADECO.



Kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ yêu cầu điều tra vai trò đồng phạm của Công ty Nguyễn Kim trong vụ án đối với việc mua 9 triệu cổ phần của Công ty SADECO.



Theo đó, quá trình điều tra vụ án đã khởi tố 2 bị can: Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) và Phạm Nhật Vinh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, đang bị truy nã), là 2 cá nhân đại diện công ty này tham gia HĐQT SADECO.



Nguyễn Hữu Thành và Phạm Nhật Vinh đã trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.



Về vai trò của Công ty Nguyễn Kim, kết quả điều tra đến nay cho thấy: Ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim, đã xuất cảnh) là người cử ông Nguyễn Hữu Thành và Phạm Nhật Vinh đại diện công ty tham gia HĐQT SADECO, đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Nguyễn Kim tại Công ty SADECO.



Tuy nhiên, chưa có tài liệu xác định ông Nguyễn Văn Kim can thiệp, tác động, yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thành và Phạm Nhật Vinh biểu quyết phát hành với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Kết quả điều tra đến nay chưa có căn cứ kết luận ông Nguyễn Văn Kim và các cá nhân liên quan khác đồng phạm trong việc mua 9 triệu cổ phần của SADECO.



Công an TP HCM kết luận bị can Nguyễn Hữu Thành đã có hành vi cùng với các thành viên HĐQT Công ty SADECO biểu quyết thống nhất phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT SADECO ngày 2-8-2017.



Việc phát hành cổ phần này không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho Công ty SADECO số tiền 1.103 tỉ đồng.



Hành vi của ông Nguyễn Hữu Thành đã phạm vào tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự.



Trừ tỉ lệ sở hữu của Công ty Nguyễn Kim (30,8%), số tiền thiệt hại mà Nguyễn Hữu Thành phải chịu trách nhiệm là 763,3 tỉ đồng. Trong quá trình làm việc với Cơ quan Điều tra, Nguyễn Hữu Thành đã nhận thức được thiếu sót của bản thân, ăn năn hối cải nên được đề nghị xem xét giảm nhẹ trong quá trình truy tố, xét xử.

