Giữa cơn sốt giá cổ phiếu, ngân hàng của bà Nguyễn Thanh Phượng thực hiện "nước cờ" bất ngờ

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank - BVB) của bà Nguyễn Thanh Phượng mới đây đã có thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.



Theo đó, VietCapital Bank giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 30% xuống còn 5%.



Trước đó, cuối năm ngoái, ngân hàng đã lấy ý kiến cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong từng thời kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành tùy vào tình hình biến động của thị trường.





Theo biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021 tổ chức mới đây, VietCapital Bank của bà Nguyễn Thanh Phượng có hơn 6.300 cổ đông và chỉ có duy nhất 1 cổ đông lớn là CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn (Saigon NIC) với tỷ lệ nắm giữ là 12,88% (theo báo cáo bạch 2020).

HĐQT VietCapital Bank cho biết, việc duy trì room ngoại ở mức 30% là khá lớn so với quy mô giao dịch, tình hình cơ cấu cổ đông động khi đó và định hướng của ngân hàng trong tương lai. Điều này có khả năng ảnh hưởng rất đáng kể đến biến động giá cổ phiếu trong thời gian tới.



Để ổn định giá cổ phiếu, từng bước nâng cao năng lực hoạt động và sức mạnh tài chính trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, từ đó bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trong nước trước sự ảnh hưởng từ việc giao dịch cổ phiếu của khối ngoại, HĐQT cho rằng việc phải có cơ chế giám sát đối với tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài một cách linh hoạt là cần thiết và mang tính tất yếu.



Động thái khóa room ngoại về 5% diễn ra khi cổ phiếu BVB của VietCapital Bank đang là một trong những cổ phiếu "hot", gây sốt trên thị trường chứng khoán và cũng là cổ phiếu tăng nóng nhất trong tháng 5 này.



Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, BVB tăng trần 3.000 đồng/cp lên chốt tuần tại 23.000 đồng/cp. Với mức giá này, trong vòng 1 tháng qua, giá cổ phiếu BVB đã tăng tới 67% so với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4.



Riêng một tuần gần nhất (từ 19/5 - 28/5) thị giá cổ phiếu đã tăng tới gần 59%. Cùng với đó, thanh khoản cũng tăng đột biến với khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt gần 7 triệu đơn vị, phiên 21/5 đạt kỷ lục hơn 12 triệu đơn vị.



Diễn biến giá cổ phiếu BVB trong vòng 1 tháng qua



Ngân hàng Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng là một ngân hàng có quy mô nhỏ trong hệ thống với vốn chủ sở hữu chỉ 4.025 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021. Tổng tài sản ở mức 61.093 tỷ đồng, chỉ cao hơn một vài nhà băng khác.



Tuy nhiên, trong giai đoạn 5 năm 2016 -2020, ngân hàng của bà Nguyễn Thanh Phượng đã tăng 1,86 lần về quy mô tài sản. Cùng với đó, huy động vốn tăng 1,82 lần; Dư nợ cấp tín dụng tăng 1,98 lần.



Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế tăng gấp 40 lần từ mức 5 tỷ đồng (năm 2016), đến năm 2020 lãi trước thuế ghi nhận ở mức 201 tỷ đồng.



Bước sang quý I năm nay, lợi nhuận trước thuế của VietCapital Bank tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đột biến đạt 152 tỷ đồng, cao gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước và hoàn thành được hơn 52% kế hoạch năm.



Văn kiện tài liệu ĐHĐCĐ của Ngân hàng Bản Việt





Được biết, năm 2021, ngân hàng của bà Nguyễn Thanh Phượng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước.



Tổng tài sản dự kiến đạt 80.000 tỷ đồng, tăng 31% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng ước tăng 20% lên 48.000 tỷ đồng. Quy mô huy động vốn tăng 25% lên 58.500 tỷ đồng.



Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 3%. Cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của VietCapital Bank ở mức 2,8%, nằm trong top những nhà băng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất ngành.



Ngoài ra, Ngân hàng của bà Nguyễn Thanh Phượng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.050 tỷ đồng trong năm 2021 và 2022.



Giai đoạn một dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 4.221 tỷ đồng, thông qua phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%.



Giai đoạn hai, ngân hàng tiếp tục tăng vốn điều lệ tối đa 501 tỷ đồng theo 2 phương thức: phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12%) cho cổ đông hiện hữu; đồng thời phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).



Nếu hoàn thành tất cả các kế hoạch tăng vốn, vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt dự kiến đạt hơn 5.125 tỷ đồng (tăng hơn 40% so với hiện tại).





