"Đế chế" tài sản hơn 130 tỷ USD của tỷ phú Bill Gates có gì?

Không ít người tò mò về khối tài sản khổng lồ của Bill Gates sau khi tỷ phú Mỹ này và vợ tuyên bố ly hôn.



Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Arch





Theo Forbes, tỷ phú Bill Gates, sở hữu khối tài sản trị giá 130,5 tỷ USD, là người giàu thứ 4 thế giới và một trong số 8 người sở hữu "đế chế tài sản" hơn 100 tỷ USD.



Business Insider đưa tin, trong nhiều năm, tỷ phú người Mỹ đã không ít lần mua sắm xa hoa: Ông sở hữu một bất động sản ở bang Washington (Mỹ) trị giá 125 triệu USD, một chuyên cơ riêng 40 triệu USD và một bộ sưu tập xe hơi sang trọng. Gần đây, tỷ phú Mỹ không ngại chi 43 triệu USD cho một ngôi nhà có diện tích 538 mét vuông ở thành phố Del Mar, bang California (Mỹ).



Tuy nhiên, những thứ kể trên chỉ chiếm phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của Bill Gates, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft. Theo FactSet, dù đã rút khỏi Microsoft, tỷ phú Bill Gates vẫn giữ 1,37% cổ phiếu của Microsoft, với giá trị ước tính lên tới hơn 26 tỷ USD.



"Xanadu 2.0"



Một góc của "Xanadu 2.0". Ảnh: Getty



Được xem là ngôi nhà chính của tỷ phú Bill Gates, "Xanadu 2.0" là dinh thự khổng lồ với ước tính trị giá hơn 100 triệu USD.



Tọa lạc ở thành phố Medina, bang Washington, "Xanadu 2.0" được mua lại năm 1988 với giá 2 triệu USD.



Bill Gates mất tới 7 năm để xây dựng lại khu dinh thự rộng 66.000 mét vuông, bao gồm 6 nhà bếp, một phòng có bạt lò xo nhún nhảy, một bể bơi dài 60 mét và nơi ở cho khoảng 200 người. Có thông tin cho rằng, tỷ phú Mỹ còn trang bị cho khu dinh thự với số màn hình trị giá 80.000 USD.



"Xanadu 2.0" là cái tên được lấy từ bộ phim Citizen Kane (Công dân Kane). Trong phim, nhân vật chính Charles Foster Kane đã xây dựng một dinh thự nổi tiếng với sự lộng lẫy và quy mô, đặt tên là "Xanadu".



Dinh thự nhìn ra biển





Dinh thự nhìn ra biển của tỷ phú Bill Gates ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Ảnh: TNI Press





Năm ngoái, trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, Bill Gates đã chi 43 triệu USD để mua một dinh thự nhìn ra biển gần thành phố San Diego, bang California.



Đây là một trong những thương vụ lớn nhất được ghi nhận trong khu vực và ngôi nhà do vợ cũ của tỷ phú Texas, T. Boone Pickens, sở hữu trước khi về tay Bill Gates.



Dinh thự rộng 5.800 mét vuông, có 6 phòng ngủ và bể sục cho 10 người.



Trang trại ở Florida (Mỹ)



Ngoài ngôi nhà ở bang Washington, Bill Gates còn sở hữu một trang trại rộng 1,8 hecta ở thành phố Wellington, bang Florida.



Tỷ phú Mỹ được cho là mua lại ngôi nhà năm 2013 với mức giá 8,7 triệu USD. Jennifer, con gái của Bill Gates là một vận động viên cưỡi ngựa giỏi và gia đình cô trước đây đã thuê trang trại này để Jennifer thi đấu.



Trường đua ngựa Rancho Paseana



Năm 2014, Bill Gates mua lại trường đua ngựa Rancho Paseana, rộng 92 hecta, ở bang California với giá 18 triệu USD. Nơi đây từng thuộc sở hữu của một chuyên gia giảm cân.



Năm 2009, tỷ phú người Mỹ còn mua một trang trại ở bang Wyoming. Dù giá mua không được công khai, nhưng trước đó, trang trại rộng gần 200 hecta được rao bán với giá 8,9 triệu USD.



Đầu tư



Bill Gates có không ít khoản đầu tư thông qua công ty đầu tư Cascade do tỷ phú này sở hữu. Ông Bill Gates được cho là sở hữu gần một nửa chuỗi khách sạn Four Season Holding. Tỷ phú Mỹ cùng hoàng tử Ả rập Saudi, Alwaleed bin Talal, cùng chia nhau 95% quyền sở hữu chuỗi khách sạn.



2 tỷ phú đã mua chuỗi khách sạn Four Season Holding với giá 3,8 tỷ USD. Bill Gates có thể đã chi 1,9 tỷ USD cho việc kinh doanh khách sạn sang trọng.



Năm 2013, Bill Gates cùng một số người mua giấu tên trả 161 triệu USD cho khách sạn Ritz-Carlton ở San Francisco, bang California.



Khách sạn này hiện được ước tính trị giá 200 triệu USD.



Năm nay, Bill Gates cũng trở thành chủ sở hữu lớn nhất về đất nông nghiệp Mỹ sau khi mua gần 100.000 hecta ở 18 bang, theo Land Report. Lý do tỷ phú Mỹ đầu tư vào đất nông nghiệp chưa được tiết lộ.



