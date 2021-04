Giữa lúc bóng đá lên ngôi, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lỗ tăng vọt

Sau kiểm toán, lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT “bất ngờ” tăng vọt thêm hơn 1.200 tỷ đồng, lên hơn 6.300 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2020. Thông tin này được phát đi khi đội bóng Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đang bay cao ở V-League.





CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HOSE: HAG) của bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020.



Kết quả kinh doanh sau kiểm toán của Hoàng Anh Gia Lai khiến cho nhà đầu tư, cổ đông thất vọng khi khoản lỗ của năm 2020 tiếp tục "dềnh lên".



Cụ thể, lỗ sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai tăng 209 tỷ đồng so với báo cáo tự lập đã công bố trước đó, lên 2.383 tỷ đồng.



Giải trình về sự chênh lệch giữa báo cáo kiểm toán và tự lập, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức cho biết vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, công ty chưa có định giá chưa có kết quả định giá của CTCP Chăn nuôi Gia Lai từ bên thứ ba nên Ban tổng giám đốc đã cập nhật theo số liệu chứng thư định giá trước đây.



Do đó, tới ngày lập báo cáo kiểm toán, chứng thư định giá đã hoàn thành nên lãnh đạo công ty đã cập nhật số liệu, dẫn đến có chênh lệch giữa báo cáo tự lập và kiểm toán.



Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức giải trình "vênh" lợi nhuận sau và trước kiểm toán



Sau kiểm toán, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70% lên 1.851 tỷ đồng, do tăng chi phí dự phòng. Lỗ khác giảm hơn một nửa còn 329 tỷ đồng.



Với kết quả này, số lỗ lũy kế năm 2020 của Hoàng Anh Gia Lai tăng thêm tới 1.216 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán. Kết quả, lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2020, nâng từ mức 5.085 tỷ đồng lên 6.301 tỷ đồng sau kiểm toán.



Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức cũng đã từng "gây sốc" khi điều chỉnh tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi thêm 5.057 tỷ đồng trong bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2019, khiến lợi nhuận lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 đảo chiều từ 290 tỷ đồng thành lỗ lũy kế 4.766 tỷ đồng.



Phía HAGL cho biết, việc điều chỉnh này là do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 khiến tập đoàn phải thực hiện rà soát lại khả năng thu hồi các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày từ các năm tài chính trước đây.



Ý kiến kiểm toán sau 1 năm "tồn tại là mục tiêu tối thượng"



Còn nhớ, tại báo cáo thường niên năm 2020, bầu Đức đã từng thừa nhận, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, từ nguồn lao động cho đến nguồn cung ứng vật tư, thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ.



Vì vậy, Tập đoàn của bầu Đức đề ra mục tiêu cho năm 2020 là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, tích cực phòng chống dịch, giữ gìn sức khỏe cho người lao động, giữ vững an ninh trật tự vùng dự án, duy trì kênh phân phối và giữ mối quan hệ với khách hàng...



Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiến hành bàn bạc với các ngân hàng để thực hiện các biện pháp khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất để ứng phó với những khó khăn và hậu quả của dịch.



"Tồn tại và duy trì khối tài sản to lớn của cổ đông là mục tiêu tối thượng trong năm 2020", bầu Đức - Chủ tịch HAGL nhấn mạnh.



Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức)



Đến nay sau 1 năm, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, kiểm toán viên của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có nhấn mạnh đến việc Hoàng Anh Gia Lai đã phát sinh khoản lỗ thuần 2.383 tỷ đồng trong năm 2020.



Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai là 6.302 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn 6.498 tỷ đồng.



Chưa hết, tại ngày 10/4, tập đoàn còn đang vi phạm cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.



"Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn", kiểm toán viên cho biết.



Liên quan đến vấn đề này, tập đoàn của bầu Đức giải trình tại ngày lập báo cáo kiểm toán, Ban Tổng giám đốc đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và các dự án đang triển khai.



Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm hợp đồng có liên quan, theo đó doanh nghiệp cho rằng có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tiếp theo.



Tập đoàn của bầu Đức đã và đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính, làm việc với các bên cho vay để giãn nợ, giảm lãi suất.



Do đó, phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết họ "xét đoán rằng sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập BCTC trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý".





Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai huy hoàng tại V-League



Được biết, năm nay là tròn 20 năm bầu Đức làm bóng đá với thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Đội bóng phố núi đã trải qua nhiều thăng trầm, có thời điểm gặp muôn vàn khó khăn do tình hình kinh doanh của Tập đoàn HAGL lao dốc.



Gần 2 nghìn tỷ đồng là số tiền bầu Đức đã bỏ ra cho bóng đá nước nhà. Cũng chính vì những đóng góp của ông mà HAGL đang có sự thay đổi rõ rệt.



Ở thời điểm hiện tại, khi Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bất ngờ báo lỗ nặng sau kiểm toán năm 2020, đội bóng phố Núi gắn với tên tuổi của bầu Đức lại đang bay cao ở V-League. Hiện đội bóng Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu bảng xếp hạng vòng đấu giải V-League năm 2021 với 22 điểm (7 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận bại).





