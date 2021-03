Hé lộ lịch trình của tỉ phú Jack Ma trong nhiều tháng vắng bóng

Tỉ phú Jack Ma, người sáng lập Alibaba, dường như đã dành tháng Giêng và tháng Hai ở nhà tại Bắc Kinh hoặc Hải Nam, Trung Quốc.



Tỉ phú Jack Ma. Ảnh: AFP.





Tỉ phú Jack Ma chỉ xuất hiện trước công chúng một lần duy nhất kể từ sau phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái trước khi tạm dừng đợt IPO kỷ lục 37 tỉ USD của Ant Group.



Tờ Financial Times đã thu thập được thông tin chi tiết về các chuyến bay bằng máy bay riêng của tỉ phú người Trung Quốc trong suốt thời gian qua.



Nhật ký chuyến bay bằng máy bay riêng của tỉ phú Jack Ma do Radarbox - một công ty theo dõi chuyến bay - tổng hợp. Dữ liệu chuyến bay này cũng bác bỏ tin đồn Jack Ma đã rời Trung Quốc đến Singapore, cũng như các tin đồn khác liên quan tới nhà sáng lập Alibaba.



Dữ liệu cho thấy, tỉ phú Jack Ma thường sử dụng chiếc máy bay riêng Gulfstream của ông. Đây là loại máy bay có tầm bay xa có thể đưa tỉ phú người Trung Quốc tới tận New York, Mỹ, hoặc London, Anh.



Máy bay riêng của tỉ phú Jack Ma được đặt tại một ga tư nhân ở Hàng Châu - thành phố đặt trụ sở chính của các công ty mà Jack Ma sáng lập gồm Alibaba và Ant Group.



Chiếc máy bay Gulfstream mà Financial Times xác định có lịch trình di chuyển trùng khớp với hơn chục lần xuất hiện trước công chúng của tỉ phú Jack Ma thực hiện trong 3 tháng trước bài phát biểu tháng 10.2020 của ông.



Theo dữ liệu của Radarbox, không có máy bay tư nhân nào khác đăng ký ở Trung Quốc hoặc ở quần đảo Cayman - địa điểm phổ biến để các tỉ phú Trung Quốc đăng ký máy bay của họ - có cùng lộ trình.



Nhật ký chuyến bay cho thấy lịch trình bận rộn của tỉ phú Jack Ma chậm lại đáng kể sau tháng 10.2020. Trước tháng 10, trung bình cứ 3 ngày Jack Ma di chuyển một lần. Tuy nhiên, trong tháng Giêng và tháng Hai, tỉ phú người Trung Quốc chỉ đi lại 1 lần/tuần, chủ yếu đến Bắc Kinh và đến khu nghỉ mát dưỡng ở Hải Nam. Bloomberg từng đưa tin về việc thấy tỉ phú Jack Ma chơi golf ở Hải Nam.



Dữ liệu bay cho thấy, một ngày sau bài phát biểu gây tranh cãi vào tháng 10.2020 của tỉ phú Jack Ma ở Thượng Hải, máy bay riêng của ông đã đến Bắc Kinh và lưu lại 4 ngày.

