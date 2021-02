Tỉ phú Trung Quốc rớt ngôi giàu nhất Châu Á

Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đánh bật tỉ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) để trở lại là người giàu nhất Châu Á, Bloomberg đưa tin.



Tỉ phú Zhong Shanshan (phải) và tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hoán đổi ngôi vị tỉ phú giàu nhất Châu Á. Ảnh: EN.NONGFUSPRING.COM



Mặc dù tuần qua là tuần kinh hoàng với các thị trường nhưng Reliance Industries của tỉ phú Mukesh Ambani vẫn tương đối bình yên với thông báo chuyển hoạt động kinh doanh dầu mỏ hóa chất thành một đơn vị độc lập.



Với tài sản ròng khoảng 80 tỉ USD, tỉ phú Ấn Độ Ambani lại giàu hơn tỉ phú Chung Thiểm Thiểm. Tài sản của tỉ phú Trung Quốc trị giá 76,6 tỉ USD, giảm hơn 22 tỉ USD so với mức đỉnh tuần trước, theo chỉ số tỉ phú Bloomberg.



Trong 2 năm qua, tỉ phú Ambani phần lớn dẫn đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất Châu Á, vượt tỉ phú Jack Ma của Trung Quốc.



Sau đó, tỉ phú Trung Quốc Chung Thiểm Thiểm vượt lên, giành lấy danh hiệu người giàu nhất Châu Á từ tỉ phú Ambani vào cuối tháng 12.2020. Đến đầu năm 2021, tỉ phú Chung Thiểm Thiểm là người giàu thứ 6 trên thế giới, vượt qua tỉ phú Warren Buffett.



Tháng 1.2021, công ty nước đóng chai Nongfu Spring của tỉ phú Chung Thiểm Thiểm đã tăng gấp hơn 3 lần so với đợt phát hành cổ phiếu ra mắt công chúng trong khi nhà sản xuất vaccine của ông là Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise tăng tới 3,757%.



Tuy nhiên, sự tăng trưởng giảm dần khi thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc nằm trong số những thị trường giảm điểm lớn nhất thế giới trong tuần qua, theo The Economic Times. Cổ phiếu của Wantai đã công bố mức lao dốc kỷ lục hàng tháng.



Tỉ phú Ambani đã tập trung vào việc chuyển hướng đế chế kinh doanh của ông khỏi năng lượng, chuyển sang lĩnh vực công nghệ và thương mại điện tử. Năm ngoái, ông đã bán cổ phần trong các đơn vị bán lẻ và kỹ thuật số của Reliance trị giá 27 tỉ USD cho các nhà đầu tư bao gồm Google và Facebook, nâng tài sản của ông thêm 18 tỉ USD.



Với công bố trong tuần này về lĩnh vực dầu mỏ và hóa chất vốn chiếm hơn 60% doanh thu của tập đoàn trong năm tài chính vừa qua sẽ giúp ông trùm người Ấn Độ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và xúc tiến việc bán cổ phần được đề xuất cho Saudi Arabian Oil Co.



Tỉ phú Chung Thiểm Thiểm và tỉ phú Mukesh Ambani không phải là 2 tỉ phú hoán đổi vị trí duy nhất trong thời gian gần đây.



Tỉ phú Elon Musk của Tesla trở thành người giàu nhất thế giới vào đầu tháng 1 trước khi tỉ phú Jeff Bezos của Amazon giành lại vị trí số 1 vào đầu tháng này. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà sản xuất ôtô điện tử Tesla sụt giảm.



Elon Musk mất 15 tỉ USD riêng trong ngày 22.2 sau khi chia sẻ trên Twitter rằng giá tiền ảo có vẻ cao. Tweet này đăng chỉ hai tuần sau khi Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỉ USD vào bitcoin.

https://laodong.vn/the-gioi/ti-phu-trung-quoc-rot-ngoi-giau-nhat-chau-a-884038.ldo



Theo Thanh Hà (LĐO)