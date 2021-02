Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải sẵn sàng hoàn, đổi vé cho hành khách

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hỗ trợ hết sức cho người dân khi đến đổi hoặc trả vé.



Gia Lai dừng hoạt động vận tải khách đi và đến Hải Dương, Quảng Ninh



Khách hàng liên tục hủy vé xe Tết



Ngày 2-2, Sở GT-VT có công văn hỏa tốc tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách công cộng liên tỉnh đi và đến 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương và 3 tuyến vận tải khách công cộng nội tỉnh đi/đến huyện Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa. Đối với các tuyến liên tỉnh buộc dừng hoạt động để phòng-chống dịch Covid-19, Sở GT-VT kêu gọi các đơn vị đã bán vé xe thực hiện hoàn trả vé, không phụ thu nhằm hỗ trợ người dân.

Nhân viên nhà xe Thuận Tiến Gia Lai thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình tiếp đón hành khách. Ảnh: Lê Hòa



Ông Đặng Văn Hùng-Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Việt Hưng (số 5 Nguyễn Du, TP. Pleiku) cho biết: Từ ngày 29-1 đến nay, khi nghe thông tin tại Hải Dương và Quảng Ninh ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nhiều hành khách liên hệ với nhà xe để đổi chuyến hoặc hủy vé. “Đến nay, Công ty đã giải quyết toàn bộ các trường hợp hủy vé đặt đi Hải Dương và hoàn 100% giá vé cho hành khách”-ông Hùng thông tin.



Tương tự, chị Võ Thị Thanh Thế-Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh (Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai) cũng cho biết: Sáng 2-2 khi có thông tin TP. Pleiku ghi nhận ca nhiễm mới, rất đông khách hàng đến văn phòng và các điểm bán vé của nhà xe để hoàn vé. “Công ty hoàn 100% giá vé cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện nay, vé từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai các ngày từ 23 tháng Chạp trở về Tết khách đã trả lại 60-70%”-chị Thế nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Uông-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai-chia sẻ: Đơn vị đã phải hoàn trả đến 70% lượng vé Tết đã bán đối với tuyến đi các tỉnh phía Bắc; hoàn khoảng 50% đối với các tuyến đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Phía Công ty hoàn trả 100% số tiền khách đã đặt mua vé Tết, mặc dù nguyên tắc bán vé Tết là không đổi trả hay hủy vé.



Ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở GT-VT) thông tin: Theo quy định tại khoản 4, Điều 26 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ GT-VT, đơn vị vận tải có trách nhiệm thanh toán tối thiểu 90% tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 2 giờ đối với tuyến cố định có cự ly từ 300 km trở xuống và ít nhất 4 giờ đối với tuyến cố định có cự ly trên 300 km; thanh toán tối thiểu 70% tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành ít nhất 1 giờ đối với tuyến cố định có cự ly từ 300 km trở xuống và ít nhất 2 giờ đối với tuyến cố định có cự ly trên 300 km.

Như vậy đối với các tuyến ở đầu bến đối lưu chưa ghi nhận có dịch, việc hoàn trả vé thu phí là phù hợp quy định. Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn cho người dân, Sở GT-VT yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đúng cam kết đã ký với Sở, Hiệp hội Vận tải Ô tô Gia Lai về việc hoàn trả 100% tiền khi hành khách trả vé vì tác động của dịch Covid-19.



Ưu tiên phòng-chống dịch



Ông Nguyễn Tường Cọt-Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai-cho hay: “Mỗi ngày tại bến chỉ còn khoảng 130 xe xuất bến, giảm khoảng 20 chuyến so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19. Phần lớn là do một số tuyến đi các tỉnh phía Bắc và tuyến nội tỉnh Pleiku-Ayun Pa đã dừng hoạt động, hành khách cũng hạn chế đi lại do lo ngại dịch bệnh. Tại bến cũng đã kích hoạt toàn bộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất”.

Tuyên truyền hành khách thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa



Ông Nguyễn Hồng Hải-Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Gia Lai: Hiệp hội yêu cầu các hội viên triển khai phương án hoàn trả, đổi vé theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GT-VT. Tuy nhiên, với các trường hợp đề xuất đổi chuyến, hủy vé không phù hợp hoàn cảnh công tác chống dịch Covid-19 thì vẫn thực hiện phụ thu bình thường nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng trong kinh doanh.



Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai chia sẻ: Nhiều tháng qua, nhà xe luôn duy trì các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 như: vệ sinh và sát khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi, đeo khẩu trang phù hợp trong quá trình tiếp xúc khách hàng, trang bị dung dịch sát khuẩn…

“Trong tình hình Gia Lai liên tiếp có các ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, chúng tôi siết chặt công tác phòng-chống dịch đến từng nhân viên và khách hàng. Các trường hợp nghi ngờ nhiễm, phía nhà xe sẽ từ chối vận chuyển và báo cáo cơ quan chuyên môn xử lý”-ông Uông nhấn mạnh.



Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở GT-VT-thông tin: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hỗ trợ hết sức cho người dân khi đến đổi hoặc trả vé.

“Đợt dịch đầu năm 2020, các đơn vị đã thực hiện đổi trả vé miễn phí cho người dân được dư luận xã hội đánh giá cao. Từ đó, Sở kêu gọi các đơn vị vận tải trong trường hợp xảy ra dịch Covid-19 rơi vào dịp Tết Nguyên đán, người dân phải thay đổi kế hoạch đi lại thì được giữ nguyên mức giá, đơn vị có trách nhiệm phục vụ. Nếu người dân có nhu cầu trả vé thì doanh nghiệp trả lại 100% tiền vé. Các đơn vị cần chuẩn bị trước phương án tài chính, lập kế hoạch để hoàn trả tiền vé cho người dân khi có nhu cầu, tránh tình trạng tập trung đông người”-ông Hạnh nói.



LÊ HÒA