Bị Mỹ đình chỉ, cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc dự kiến lao dốc

Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) từ đầu tháng 3.





Giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Ảnh: Xinhua





Theo Hoàn cầu Thời báo, các chuyên gia cho rằng động thái trên thể hiện quan điểm cứng rắn của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ và sẽ khiến cổ phiếu của CNOOC lao dốc trên thị trường Hong Kong.



Cuối ngày 26.2, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) cho biết sẽ tạm ngừng giao dịch cổ phiếu lưu ký của CNOOC tại Mỹ vào ngày 9.3. NYSE chưa tiết lộ khi nào quá trình hủy niêm yết sẽ kết thúc.



CNOOC - tập đoàn dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc - thường được gọi là một trong "ba thùng dầu" của Trung Quốc, niêm yết trên cả hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong và New York vào tháng 2 năm 2001.



Động thái của NYSE chống lại CNOOC là nhằm tuân thủ sắc lệnh hành pháp do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, cấm các công ty Mỹ đầu tư vào các công ty liên quan đến quân đội Trung Quốc, trong đó có cả CNOOC, China Mobile và Huawei.



Ông Xi Junyang, giáo sư tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, cho rằng động thái của Mỹ có thể sẽ khiến cổ phiếu của CNOOC lao dốc trên thị trường chứng khoán Hong Kong.



"Việc hủy niêm yết cho thấy NYSE có đánh giá tiêu cực về bản chất kinh doanh của CNOOC, điều này sẽ gây ra sự nghi ngờ và tâm lý bi quan của các nhà đầu tư" - ông Xi Junyang nói với Hoàn cầu Thời báo và dự đoán giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm mạnh vào tuần tới.



Cổ phiếu của CNOOC giảm 6,19% xuống còn 1,19 USD trên thị trường chứng khoán Hong Kong hôm 26.2.



Theo ông Xi Junyang, đó sẽ chỉ là bước khởi đầu cho những cuộc huỷ niêm yết như vậy dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden.



“Những gì mà các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ sẽ phải trải qua bây giờ thật khó nói, nhưng xét về mối quan hệ khó khăn giữa Trung Quốc và Mỹ trong những năm gần đây, có khả năng nhiều công ty Trung Quốc sẽ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ” - ông Xi nói.



Ông Xi lưu ý, khó mà nói liệu có xảy ra một loạt vụ huỷ niêm yết như vậy hay không, vì điều đó phụ thuộc vào thái độ thực tế của Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc.



Ông Xi cũng dự đoán rằng, số lượng IPO của các công ty Trung Quốc trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ giảm ít nhất 20-30% trong năm nay, do kết quả của những hành động như vậy.

https://laodong.vn/the-gioi/bi-my-dinh-chi-co-phieu-cua-tap-doan-dau-khi-trung-quoc-du-kien-lao-doc-884382.ldo



Theo Song Minh (LĐO)