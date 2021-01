Vụ tranh chấp tại Trung Nguyên: 5 Bộ cùng vào cuộc vẫn bế tắc

Liên quan đến tranh chấp giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng cục Quản lý thị trường vẫn không có căn cứ pháp lý để thực hiện xử lý vi phạm theo đơn yêu cầu, kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên.







Mới đây, Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên.



Tại đơn kiến nghị khẩn cấp ngày 20.7.2020 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản ánh về bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ) và Công ty TNHH MTV TNI. Theo đơn kiến nghị, phía ông Vũ cho rằng, sau khi bản án phúc thẩm của toà án nhân dân cấp cao TP Hồ Chí Minh về tranh chấp hôn nhân và gia đình có hiệu lực thì vẫn tự ý sản xuất trái phép sản phẩm G7 Coffee của Trung Nguyên, đóng gói vào bao bì hiệu King Coffee trong chính nhà máy của TNI ở Bình Dương và nhà máy của Trung Nguyên tại Bắc Giang"do bà Thảo chiếm giữ trái phép của Tập đoàn Trung Nguyên".



Sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia - đã giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết đơn phản ánh này.



Báo cáo quá trình giải quyết kiến nghị, phản ánh, Bộ Công Thương cho biết, đã có văn bản về việc xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đại diện theo pháp luật của Công ty CP đầu tư Trung Nguyên gửi các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Công an, Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia để xin ý kiến về việc xác định có hay không có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu trong vụ việc này và hướng xử lý đơn kiến nghị, phản ánh nêu trên.



Ngày 8.12.2020, Tổng cục Quản lý thị trường đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan của 5 Bộ ngành để họp bàn, trao đổi hướng xử lý đối với kiến nghị của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp); Thanh tra Bộ, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an); Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia; Thanh tra Bộ, Cục xuất nhập khẩu, Vụ pháp chế (Bộ Công Thương).



Nhưng tại cuộc họp này, các bên đều có ý kiến rất khác nhau trong việc xử lý vụ việc, nhất là về quyền sở hữu nhãn hiệu Trung Nguyên và G7.



Cuối cuộc họp, Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đưa ra kết luận là do có nhiều ý kiến rất khác nhau, và kiến nghị của ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của nhiều lực lượng: Quản lý thị trường, Hải quan, Công an... nên cần có sự thống nhất chỉ đạo của cấp trên các cơ quan này trong quá trình giải quyết vụ việc.



Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng rằng Tổng cục Quản lý thị trường vẫn không có căn cứ pháp lý để thực hiện xử lý vi phạm theo đơn yêu cầu, kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên.



Do vậy, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng giao Ban chỉ đạo 389 quốc gia (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, lực lượng xử lý vụ việc nêu trên và đề nghị ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên tiếp tục thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.



