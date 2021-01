Ông chủ Công ty Nhật Cường được anh trai giúp sức buôn lậu ra sao?

Trong tổng số 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc mà Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu, có sự giúp sức một phần từ anh trai - Bùi Quang Việt.



Vụ Nhật Cường: Lộ diện nhân vật nắm quyền quyết định mua hàng trăm ngàn điện thoại lậu từ nước ngoài

Ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy (trái) và Bùi Quang Việt. Ảnh: Công an cung cấp.



Như Lao Động đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.



Trong số các bị can truy tố ở tội danh "Buôn lậu", Viện Kiểm sát cáo buộc ông Bùi Quang Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) có vai trò giúp sức cho em trai.



Theo truy tố, từ tháng 5.2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường giao dịch, mua bán trái phép 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc tổng trị giá 2.900 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc…



Theo cáo trạng, Bùi Quốc Việt làm việc tại Công ty Nhật Cường từ năm 2009 - 5.2019. Bị can Việt biết rõ Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc kinh doanh buôn bán, sửa chữa điện thoại.



Bị can Việt được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ hàng ngày đi lấy tiền bán hàng ở các cửa hàng mang về giao cho thủ quỹ Công ty Nhật Cường hoặc mang nộp vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường.



Ngoài nhiệm vụ đi thu tiền của các cửa hàng, Bùi Quốc Việt còn đi nhận hàng do các đường dây vận chuyển giao, sau đó đưa hàng về kho của Công ty Nhật Cường.



Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 4.2017 - 3.2019, Bùi Quốc Việt đã trực tiếp đi nhận hàng do đường dây vận chuyển Hàng HP giao. Sau đó Việt đưa về kho của Công ty Nhật Cường tổng số 1.475 chiếc điện thoại hiệu iPhone và 49 chiếc iPad của hàng Apple, tổng trị giá gần 7,5 tỉ đồng.



Theo cơ quan công tố, bị can Việt thừa nhận có đi nhận hàng 3 lần vào các ngày 17.4.2018, 11.9.2018, 8.12.2018; 1 lần nhận hàng ngày 16.3.2019 của một người không biết tên có số điện thoại 094.611.XXX. Khi giao nhận hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.



Sau khi nhận hàng, bị can Việt đưa về kho của Công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội và không biết là hàng gì. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã căn cứ vào lời khai của một số bị can khác cùng với dữ liệu trích xuất trên Messager, ứng dụng Wechat điện thoại di động iPhone 6, tài liệu xác minh tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Vinaphone, bảng thống kê hàng hóa...



Cùng với lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc và Trần Thị Hiền, thủ quỹ Công ty Nhật Cường xác định: ngày 4.8.2017 có đưa phong bì đựng 25.350.000 đồng cho Việt để trả tiền công vận chuyển.



Mặc khác, cơ quan công tố cho rằng, về ý thức chủ quan Bùi Quốc Việt phải nhận thức được hàng hóa đi nhận là điện thoại hoặc máy tính bảng; biết rõ Bùi Quang Huy chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại. Ngoài ra, bị can hàng ngày trực tiếp đi thu tiền tại các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, sau khi nhận hàng đều được đưa về kho của công ty.



Do vậy, cáo trạng cho rằng, có đủ cơ sở để xác định Bùi Quốc Việt là trực tiếp đi nhận hàng 8 chuyến hàng.



Theo đó, bị can Việt phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu 1.524 chiếc điện thoại, iPad các loại, tổng trị giá gần 7,5 tỉ đồng.



