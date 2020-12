Tỉ phú Trần Bá Dương mua thêm một công ty con của Bầu Đức

Bầu Đức lại vừa bán thêm 1 công ty con về nông nghiệp nữa cho tỉ phú Trần Bá Dương.



Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: HAGL



Trong công bố thông tin gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ngày 22.12, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) đã thông qua Nghị quyết số 2112/20/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải. Phần vốn góp chuyển nhượng chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia.



Quyết định do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) ký. Như vậy, tính đến nay, tỉ phú Trần Bá Dương đã mua 4 công ty của Bầu Đức. Trước đó, HAGL Agrico đã bán 3 công ty cao su là Đông Dương, Đông Pênh và Trung Nguyên cho Trường Hải.



Trước đó, HAGL Agrico cũng có biến động về nhân sự khi 2 Phó Tổng Giám đốc từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận gồm ông Nguyễn Quan Anh và ông Hoàng Hữu Đức.



Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, HĐQT HAGL Agrico đã hủy lịch chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.



Thay vào đó, HAGL Agrico sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Thay vì tổ chức trong tháng 12, việc bàn phương án tăng vốn sẽ bị lùi sang tháng 1.2021. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25.12.



Lĩnh vực nông nghiệp đang là lĩnh vực được Bầu Đức chú trọng và đầu tư số vốn hàng nghìn tỉ đồng. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.307 tỉ đồng, tăng 2,3 lần so năm 2019, trong đó chuối là sản phẩm chiến lược, tùy vào quỹ đất dôi dư và nguồn lực tài chính sẽ trồng thêm loại cây này để đạt mục tiêu 15.000 ha. Ngoài chuối, công ty này còn đầu tư vào cao su và xoài keo.



Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động kinh doanh của HAGL Agrico không đạt được như kỳ vọng. Theo báo cáo tài chính quý III/2020 của HAGL Agrico, doanh nghiệp này vẫn phải chịu lỗ dù hoạt động kinh doanh đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo doanh nghiệp này, công ty vẫn gặp những khó khăn trong hoạt động tiêu thụ trái cây do dịch bệnh COVID-19.



Quý III.2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAGL Agrico ghi nhận được hơn 600 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, gần 80% doanh số nói trên đến từ mảng trái cây. Doanh thu bán trái cây quý III vừa qua của HAGL Agrico cũng tăng 36% so với cùng kỳ và là nguyên nhân chính giúp doanh thu chung của công ty tăng trưởng. Tuy nhiên, công ty vẫn đang lỗ gần 67 tỉ đồng trong quý do giá vốn hàng bán trong quý.



Lũy kế 9 tháng đầy năm, HAGL Agrico lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 339 tỉ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 1.725 tỉ đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, đầu ra các loại trái cây bị ảnh hưởng nên giá bán giảm sâu do ảnh hưởng của COVID - 19.



