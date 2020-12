Ô tô vào mùa giảm giá

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hiện nay các hãng ô tô đã rầm rộ lên chương trình khuyến mãi. Tùy dòng xe, mỗi chiếc có mức giảm giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn.



Trưng bày nhiều mẫu ô tô mới tại Aeon Mall Bình Tân, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Nhiều ưu đãi để kích cầu

Có mức giảm giá ấn tượng, hấp dẫn nhất ngay từ đầu tháng 12 này là thương hiệu Subaru nhập khẩu với dòng SUV Subaru Forester. Cụ thể, Subaru Forester i-L có giá niêm yết từ 1,128 tỷ đồng, giảm 229 triệu đồng, giá bán còn 899 triệu đồng; Subaru Forester i-S có giá từ 1,218 tỷ đồng, giảm 189 triệu đồng, giá bán còn 1,029 tỷ đồng. Ngoài mức giảm này, nhà phân phối Motor Image Việt Nam còn có quà tặng nhân dịp cuối năm là phụ kiện, những chính sách hậu mãi cho khách hàng mua xe như miễn phí toàn bộ 100% chi phí bảo dưỡng cho 1.000km đầu tiên.

Tương tự, hãng Honda đưa ra chính sách cho khách hàng khi mua dòng Honda CR-V được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 100-134 triệu đồng. Hiện mức thu lệ phí trước bạ đang áp dụng từ 10%-12% tùy từng tỉnh, thành phố. Giá xe Honda CR-V đang bán dao động từ 998 triệu đồng đến 1,123 tỷ đồng. Hay ở dòng xe VinFast, khách hàng mua Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 đều được hưởng giá mới sau khi trừ trực tiếp hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tri ân, có giá trị lần lượt là 80 triệu đồng dành cho VinFast Lux A2.0 và 120 triệu đồng cho VinFast Lux SA2.0.

Các dòng xe hạng sang như BMW chuyên khai thác phân khúc cao cấp cũng giảm giá mạnh sản phẩm. Cụ thể, xe BMW X7 giảm 800 triệu đồng, xe X4 giảm 160 triệu đồng, xe X3 giảm 330 triệu đồng, xe X2 giảm đến 310 triệu đồng. Ngay cả mẫu xe BMW 5-Series phiên bản 520i mới được đưa ra thị trường cũng giảm gần 200 triệu đồng.

Ngoài việc giảm giá, nhiều hình thức ưu đãi khác như tặng quà, gia hạn bảo hành hay hỗ trợ vay cũng được nhiều nhà sản xuất ô tô như Ford, Thaco, TC Motor triển khai với các mẫu Mazda, Kia, Peugeot, Hyundai.

Lấy lại đà tăng trưởng

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (Vama), tổng doanh số tiêu thụ ô tô trong tháng 10-2020 đạt 33.254 xe, tăng 22% so với tháng 9-2020, trong đó, xe lắp ráp trong nước đạt 20.498 xe, tăng 15% so với tháng trước. Số liệu cho thấy sức tiêu thụ xe ô tô trong tháng 10-2020 đang lấy lại đà tăng trưởng sau 9 tháng liên tiếp bị sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nếu tính tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường từ đầu năm đến hết tháng 10-2020 thì vẫn giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo cho thị trường cả năm 2020, một đại diện Vama cho rằng: “Thị trường ô tô dù không tăng trưởng cao so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cũng không giảm nhiều”.



Chọn mua ô tô VinFast tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

“Số người mua xe trong mùa cuối năm tương đối cao, nhờ tình hình chung về kinh tế ổn định trở lại, sức mua đã dần tăng lên. Mặt khác, nhiều hãng xe cũng tung ra những mẫu xe mới, mức giá phù hợp với đại đa số người tiêu dùng, cùng các chương trình khuyến mại, nên thị trường cuối năm hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi động”, Trưởng Tiểu ban Chính sách Vama Nguyễn Trung Hiếu lạc quan.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, thị trường ô tô đang sôi động là do cận tết nhu cầu mua sắm nhiều, cộng với tâm lý người dân “chạy” phí trước bạ nên đổ xô đi mua (ngày 31-12 là kết thúc chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước). Còn đối với dòng xe nhập khẩu, do hiện nay hoạt động thương mại vẫn đang gián đoạn giữa Việt Nam và một số nước nên trở nên khan hiếm, giá bị đẩy lên cao.

Theo ước tính, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 11 tháng năm 2020 ước đạt 93.190 chiếc, tương ứng giá trị kim ngạch 2,045 tỷ USD, giảm gần 30% về lượng và 31% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Hiện các dòng xe nhập khẩu của các thương hiệu quen thuộc trên thị trường trong nước như Toyota, Ford… đang khan hiếm.

LẠC PHONG (SGGPO)