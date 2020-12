LDG Group, từ nợ thuế đến xây dựng trái phép và bị điều tra hình sự

Là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, nhưng trong năm 2020 LDG Group liên tục "dính" bê bối. LDG Group đứng đầu danh sách nợ “khủng” bị bêu tên, khách hàng tố cáo bán đất 10 năm không giao sổ... Hay như mới đây, lại dính đến hành vi xây dựng trái phép gần 500 căn nhà và đang bị công an điều tra.





Hàng loại sai phạm tại dự án Viva Park



Liên quan đến vụ việc Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) xây dựng trái phép gần 500 căn nhà, tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park, thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom, đã làm việc với một số cơ quan liên quan để thu thập hồ sơ về dự án khu dân cư Tân Thịnh do LDG Group làm chủ đầu tư.



Công an Đồng Nai cũng xuống hiện trường khu vực gần 500 căn biệt thự, nhà liền kề xây dựng không phép để khảo sát và ghi nhận thực tế.





Gần 500 căn nhà được LDG Group xây trái phép tại dự án Viva Park. Ảnh: V.D



Ngoài ra, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng trực tiếp đến khu vực xây dựng gần 500 căn nhà không phép để khảo sát và làm việc với huyện Trảng Bom, về một số nội dung liên quan đến dự án trên.



UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 4734/QĐ/XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư LDG, số tiền 540 triệu đồng; đồng thời, buộc doanh nghiệp nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 5,7 tỷ đồng.



Theo quyết định trên, Công ty cổ phần Đầu tư LDG, do ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo pháp luật - đã có các hành vi vi phạm hành chính như: chiếm đất để sử dụng trên thực địa, mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật tại hơn 400 thửa đất.



Thời điểm vi phạm của Công ty cổ phần Đầu tư LDG kéo dài từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2020, với tổng diện tích hơn 181.000 m2 ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Trong đó, dự án chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, với diện tích hơn 127.000 m2 để xây dựng công trình trái phép.

Nợ thuế nhà nước, nợ sổ đỏ khách hàng kinh niên



Ngoài bê bối về xây dựng trái phép, LDG Group còn được biết đến là doanh nghiệp "không có đối thủ", về nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, khiến cơ quan thuế của tỉnh Đồng Nai phải liên tục bêu tên trong nhiều quý của năm 2020.



Không những thế, LDG Group còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Viva City (cũng toạ lạc tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đây là dự án mà LDG Group đã bán đất nền cho khách hàng từ 10 năm trước. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 10 năm triển khai, Viva City đến nay vẫn chưa xong cơ sở hạ tầng. Hàng trăm khách hàng phải mỏi mòn chờ sổ đỏ, mặc dù đã đóng cho công ty 95% giá trị hợp đồng.



LDG Group được biết đến là doanh nghiệp có nhiều bê bối nhất năm 2020. Ảnh: V.D





Theo giới thiệu, Công ty CP đầu tư LDG (LDG Group) là doanh nghiệp niêm yết với nhiều dự án bất động sản quy mô lớn tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều địa phương khác.



Tiền thân công ty này là Công ty địa ốc Long Điền, số vốn điều lệ ban đầu chỉ 50 tỷ đồng (năm 2010). Sau 5 năm phát triển, số vốn điều lệ lên tới 750 tỷ đồng, tới năm 2018 tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng.



Số liệu báo cáo tài chính mới nhất tính đến ngày 30/9/2020 cho thấy, hiện tổng tài sản của LDG Group đạt khoảng trên 5.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 3.100 tỷ đồng và tổng nợ phải trả hơn 2.100 tỷ đồng.



Hoạt động kinh doanh năm 2020 của LDG Group không mấy khả quan, doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận thì nhỏ giọt.



Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố, doanh thu thuần đạt gần 732 tỷ đồng, tăng tới hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu nguồn thu của LDG Group đến chủ yếu từ bán bất động sản.



Mặc dù doanh thu tăng song giá vốn bán hàng cũng lên tới 558 tỷ đồng, tăng hơn 5,4 lần so với cùng kỳ. Kết quả, sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 150 tỷ đồng.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, LDG Group đạt 1.191 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 13 tỷ đồng ròng, tăng 75% về doanh thu nhưng giảm 96% về lợi nhuận.



Trong khi đó, LDG Group tham vọng khá lớn khi đặt ra mục tiêu lãi hơn 700 tỷ đồng sau thuế năm 2020. Bên cạnh đó, công ty này cũng triển khai một loạt dự án với vốn đầu tư lên tới nhiều chục tỷ đồng.



Mới đây, LDG Group công bố liền lúc 5 dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư theo công bố trên website của LDG Group là 61.000 tỷ đồng. Các dự án này gồm: Dự án LDG Sky, LDG River, LDG Grand Miền Trung, LDG Grand Miền Nam và LDG Grand Miền Bắc.





