Đón Tết 2021: Vừa bán "con" cho tỷ phú Trần Bá Dương, Bầu Đức lại tính "nước cờ" 675 tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai vừa đăng ký bán ra 47,5 triệu cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HOSE: HNG), một đơn vị khác cũng do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ước tính thương vụ này mang về cho bầu Đức khoảng 675 tỷ đồng.





Giảm quyền lực tại doanh nghiệp "con cưng", bầu Đức có thể thu về khoảng 675 tỷ đồng



Cụ thể, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của bầu Đức dự kiến thực hiện bán thỏa thuận 47,5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) trong khoảng thời gian từ 31/12/2020 đến 29/1/2021.



Hoàng Anh Gia Lai dự kiến hạ sở hữu tại HNG từ mức 453 triệu cổ phiếu (40,83% vốn) xuống còn 405 triệu cổ phiếu (36, 55% vốn). Nếu chiếu theo mức giá 14.200 đồng trong phiên 29/12/2020, ước tính thương vụ có giá trị vào khoảng 675 tỷ đồng.



Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG)



HAG của bầu Đức cho biết, mục đích bán cổ phiếu HNG là nhằm cơ cấu các khoản nợ tại ngân hàng. Được biết, tại thời điểm 30/09/2020, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đang vay ngân hàng gần 6.000 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay ngắn hạn ngân hàng là hơn 1.500 tỷ đồng và vay dài hạn ngân hàng hơn 4.400 tỷ đồng.



Ôm khoản nợ ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng nhưng tình hình kinh doanh năm 2020 của HAG tương đối khó khăn với kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ ròng hơn 80 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 853 tỷ đồng).



Đây cũng không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp liên quan đến bầu Đức thực hiện thoái vốn tại HAGL Agrico. Một công ty con của Hoàng Anh Gia Lai là Hưng Thắng Lợi Gia Lai cũng bán ra 49,5 triệu cổ phiếu HAGL Agrico vào đầu tháng 10, giảm sở hữu từ 8,4% giảm còn 3,9% cổ phần. Do đó, nhóm công ty của bầu Đức chỉ còn quản lý 44,8% cổ phần HAGL Agrico.



Dù nắm giữ tỷ lệ sở hữu dưới 50%, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức cho biết, doanh nghiệp vẫn nắm quyền kiểm soát HAGL Agrico và hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty nông nghiệp này vào báo cáo tài chính của tập đoàn. Lý do là hơn 50% số thành viên HĐQT tại HAGL Agrico đại diện cho Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức là Chủ tịch cả 2 công ty này.



Hai năm, bầu Đức bán tới 4 công ty cho tỷ phú Trần Bá Dương



Không chỉ giảm quyền lực tại doanh nghiệp "con cưng", bầu Đức cũng đã nhiều lần bán công ty con trong 2 năm vừa qua.



Mới đây nhất, trong bản Công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, HAGL Agrico cho biết, HĐQT của công ty đã thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng phần góp vốn thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) của tỷ phú Trần Bá Dương.



Như vậy, đây là công ty cao su thứ 4 được công ty của bầu Đức chuyển nhượng cho Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Trước đó, năm 2019, HAGL Agrico của bầu Đức đã lần lượt bán toàn bộ phần vốn góp tại ba công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương, Công ty TNHH Đông Pênh và Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên cho Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi – một thành viên khác của tỷ phú Trần Bá Dương.



Đầu tháng 12, công ty nông nghiệp của bầu Đức miễn nhiệm 2 phó tổng giám đốc Nguyễn Quan Anh và Hoàng Hữu Đức, đồng thời thay đổi vị trí kế toán trưởng. Công ty cũng dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 1/2021 để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.





Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, HAGL Agrico đạt 1.766 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng 34%, đạt 337,9 tỷ đồng.



Tuy vậy, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính ở mức cao, trong khi doanh thu tài chính giảm mạnh đã khiến kết quả không đủ bù đắp chi phí và HAGL Agrico báo lỗ 343 tỷ đồng, trong đó phần lỗ của cổ đông công ty mẹ là 339 tỷ đồng.



Tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 24.407 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2020, tăng 4,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng dở dang với 9.567 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí phát triển vườn cây ăn quả, cao su, cọ dầu. Trong khi đó, tổng nợ phải trả của HAGL Agrico đạt 15.855 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm, vốn chủ sở hữu giảm 13,8% xuống còn 8.552 tỷ đồng.



Tính đến 30/9/2020, HAGL Agrico có 12.245 tỷ đồng dư nợ vay ngắn và dài hạn, chiếm 50% nguồn vốn và gấp 1,43 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, 583 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn; 2.185,8 tỷ đồng nợ vay dài hạn với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thadi) và 1.918,9 tỷ đồng vay dài hạn với Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương.



Ngoài Thaco, HAGL Agrico cũng đang có dư nợ vay dài hạn 2.119,6 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, còn lại là các khoản vay ngân hàng, cá nhân và một số doanh nghiệp khác.

https://danviet.vn/don-tet-2021-vua-ban-con-cho-ty-phu-tran-ba-duong-bau-duc-lai-tinh-nuoc-co-675-ty-dong-20201230065233183.htm



Theo NHẬT MINH (Dân Việt)