CEO Vietjet, nhân vật ảnh hưởng châu Á trong công tác thiện nguyện

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet, vừa được vinh danh là 1 trong 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất tại châu Á trong công tác thiện nguyện.



Bà Nguyễn Thị Phương Thảo dành mối quan tâm đặc biệt tới các trẻ em chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Ảnh: Hữu Tài.



Danh sách này được tạp chí danh tiếng của châu Á Tatler bầu chọn nhằm tôn vinh những nhân vật đi đầu trong việc “đem đến những thay đổi tích cực” cho xã hội trong năm 2020.



Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng HDBank, là phụ nữ Việt Nam duy nhất có mặt trong danh sách này.





Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là phụ nữ Việt Nam duy nhất được vinh danh trong danh sách 110 nhân vật có ảnh hưởng tại châu Á trong công tác thiện nguyện. Ảnh Hữu Tài





Theo Tatler, bà Phương Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và là người đưa ra sáng kiến chương trình “Chắp cánh yêu thương” để trao học bổng, trao quà cho trẻ em tại các trại trẻ mồ côi, khuyến khích trẻ em nghèo đến trường và trao áo ấm mùa đông cho trẻ ở vùng sâu vùng xa.



Là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và giàu thứ 2 trên thị trường chứng khoán nhưng CEO Vietjet từng chia sẻ rằng bà không rõ mình có chính xác bao nhiêu tiền. Đối với bà, tiền nhiều là phương tiện để giúp bà thực hiện được nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội.



Từ lâu, bà Phương Thảo đã có tiếng là người rất hăng hái, nhiệt huyết trong các công tác thiện nguyện và dành mối quan tâm đặc biệt tới trẻ em chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Bà cũng là người đã truyền cảm hứng cho đội ngũ hàng chục ngàn nhân viên của mình tham gia vào các hoạt động từ thiện trên khắp cả nước.



Mới đây, Vietjet đã cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em phát động chương trình Tết ấm cho em năm 2021, trao học bổng và các phần quà cho 1.000 trẻ em chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai lũ lụt, trẻ dân tộc vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Ninh Bình.



CEO Vietjet là người truyền cảm hứng cho các nhân viên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.



Trong năm qua, Hãng hàng không Vietjet của bà Phương Thảo đã thực hiện hàng trăm chuyến bay hồi hương Việt kiều về nước tránh dịch COVID-19; vận chuyển miễn phí hàng nghìn tấn hàng cứu trợ đồng bào thiệt hại do bão lũ tại miền Trung; chuyên chở miễn phí nhiều đoàn công tác phòng chống dịch, phòng chống bão lũ…



Bản thân nữ tỉ phú đã trích tiền cá nhân, thông qua sự phối hợp giữa Vietjet và cơ quan ngoại giao các nước, để tặng 2,5 triệu khẩu trang cho người dân các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ…



Trong mùa dịch, nhân viên của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã tổ chức các bếp ăn từ thiện dành cho những người bán vé số, lượm ve chai, chạy xe ôm, những người bị thất nghiệp trong mùa dịch covid với hàng trăm nghìn suất ăn được phát.



Bà Phương Thảo cũng đã chỉ đạo HDBank triển khai chương trình “Ngân hàng Xanh phòng chống Corona” với ưu tiên số 1 là bảo vệ khách hàng, cộng đồng và tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh trong đại dịch COVID-19.



HDBank đã đưa ra các gói vốn ưu đãi, tổng hạn mức 10.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân với lãi suất cho vay giảm mạnh từ 2%-4,5%; đồng thời triển khai chương trình giúp khách hàng được ân hạn vốn gốc lên đến 24 tháng nhằm hỗ trợ cộng đồng trong thời điểm kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch.



Bà Phương Thảo cho biết: “Trong các phong trào thi yêu nước, HDBank nỗ lực để làm tròn nhiệm vụ đóng góp cho sự phát triển kinh tế năng động của quốc gia và trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm nghề nghiệp của những công dân, đoàn viên, đảng viên”.



Bà Phương Thảo từng chia sẻ đang lên kế hoạch để chuyển tài sản của mình cho các quỹ cộng đồng, từ thiện.



Trước đó, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cũng được tôn vinh là 1 trong 100 nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á do Tạp chí Business Insider Australia bình chọn. Tập đoàn Sovico do bà đứng đầu vừa trở thành đối tác của Liên hợp quốc với các tổ chức thành viện là Unesco, Habitat, Unido... trong các hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng... cho một thế giới sáng tạo tương lai.





Cùng được tôn vinh trong danh sách những người ảnh hưởng nhất châu Á trong công tác thiện nguyện của Tatler còn có nhiều nhân vật nổi tiếng như tỷ phú Lý Gia Thành, người đã quyên góp 1/3 tài sản của mình – trị giá khoảng 9 tỷ USD – để dành cho từ thiện; nhà sáng lập Alibaba Group Jack Ma và chủ tịch Tencent Pony Ma với những đóng góp của mình trong quỹ Paradise Foundation nhằm bảo tồn thiên nhiên.



Ngoài ra còn có bà Jill Robinson, giám đốc tổ chức Animals Asia hoạt động mục tiêu chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật ở châu Á, và ông John Wood, nhà sáng lập Room To Read nhằm hỗ trợ việc học cho trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục…



