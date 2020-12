Báo TQ tuyên bố bất ngờ về vụ điều tra đế chế trăm tỷ USD của tỷ phú Jack Ma

Việc đế chế trăm tỷ USD của tỷ phú Jack Ma bị điều tra đang trở thành tâm điểm chú ý ở Trung Quốc.



Tòa án Ấn Độ triệu tập tỉ phú Trung Quốc Jack Ma và đại diện Alibaba

Tập đoàn Alibaba và tập đoàn Ant của tỷ phú Jack Ma đang bị điều tra. Ảnh: Reuters



Theo SCMP, nhiều người bày tỏ lo ngại về cuộc điều tra tập đoàn Alibaba và tập đoàn Ant, 2 trụ cột trong đế chế trị giá hàng trăm tỷ USD của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma.



Tuy nhiên, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, đã xuất bản 2 bài viết, giải thích rằng cuộc điều tra đế chế trăm tỷ USD của tỷ phú Jack Ma là một động thái giúp đỡ thay vì gây hại cho ngành công nghiệp thương mại điện tử, ngay cả khi các nhà đầu tư ở Hong Kong và New York đổ xô bán cổ phiếu Alibaba của họ vì lo ngại về vụ điều tra.



"Đối với nền kinh tế, việc điều tra, tăng cường giám sát chống độc quyền sẽ không gây ra 'viễn cảnh ảm đạm' cho ngành công nghiệp, mà mang lại một khởi đầu mới để phát triển tốt hơn, lành mạnh hơn", trích đoạn trong một bài viết trên Nhân dân Nhật báo hôm 24/12.



Các bài viết của Nhân dân Nhật báo, được đăng lại rộng rãi bởi các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc và các tài khoản mạng xã hội, cho thấy Bắc Kinh không có ý định gây tổn hại tới 2 tập đoàn lớn của tỷ phú Jack Ma dù đã quyết định kiềm chế sự mở rộng của các tập đoàn này.



Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của Thời báo Hoàn cầu - ấn phẩm thuộc Nhân dân Nhật báo, cũng đăng tải trên Twitter hôm 23/12 rằng, cuộc điều tra Alibaba và Ant "không nên bị xem là một động thái với mục đích chính trị".



Việc Bắc Kinh giảm nhẹ ý nghĩa chính trị của cuộc điều tra chống độc quyền diễn ra khi các nền tảng Internet như Alibaba ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và việc làm của Trung Quốc.



Với tư cách là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, Alibaba có 881 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên thiết bị di động, tính đến tháng 9 năm nay và doanh thu quý thứ 3 trong năm nay của tập đoàn này là 155,1 tỷ nhân dân tệ (22,8 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ năm 2019.



Trong ngày lễ Độc thân năm nay - lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới mà Alibaba khởi xướng, tập đoàn này đã phá kỷ lục trước đó với tổng doanh thu 498 tỷ nhân dân tệ.



Alibaba và Ant đã "đóng góp tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, tạo ra động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao trong những năm gần đây", bài viết trên Nhân dân Nhật báo nêu rõ.



Dù khuyến khích đổi mới và phát triển trong lĩnh vực Internet trong vài năm qua, nhưng Trung Quốc đang "điều chỉnh các ưu tiên" để thiết lập môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thương mại điện tử, sản xuất và công nghiệp dịch vụ, theo



Bruce Pang, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chiến lược và vĩ mô của công ty China Renaissance Securities.



Dù các nền tảng dựa vào quy mô kinh tế và hiệu ứng mạng lưới để phát triển, Nhân dân Nhật báo cho rằng, môi trường độc quyền không phải là nguyên nhân dẫn đến thành công hoặc đặc quyền mà các nền tảng này được hưởng.



"Các công ty và nền tảng lớn ngày hôm nay đều bắt đầu từ các công ty và trang web nhỏ. Vì vậy, các bên đều mong muốn tạo ra cơ hội cạnh tranh lành mạnh cho các công ty nhỏ và các trang web gia nhập ngành thương mại điện tử muộn hơn", Nhân dân Nhật báo nhận định.



Ông Hồ Tích Tiến hôm 24/12 đăng trên WeChat nói rằng, cuộc điều tra đế chế trăm tỷ USD của tỷ phú Jack Ma là "hợp pháp và đúng mực".



Cục Quản lý thị trường nhà nước, cơ quan giám sát chống độc quyền của Trung Quốc, hôm 24/12 tuyên bố đang điều tra Alibaba về các cáo buộc hoạt động kinh doanh độc quyền, bao gồm "luật" lựa chọn "một trong hai" - buộc các thương gia bán hàng trực tuyến chỉ được chọn một nền tảng trực tuyến làm kênh phân phối độc quyền của họ.



Sau thông báo, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Alibaba giảm 13%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ lần đầu tiên ra mắt trên sàn giao dịch chứng khoán New York năm 2014.

Theo NGUYỄN THÁI (tổng hợp/Dân Việt)