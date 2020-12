An Khê quan tâm phát triển sản phẩm OCOP

(GLO)- Với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tích cực đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hiện nay, toàn thị xã đã có 6 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh.

Thời gian qua, thị xã An Khê tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình OCOP, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời, mở ra cơ hội để người dân, các thành phần kinh tế tham gia các chuỗi sản xuất, nâng giá trị hàng nông sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã-cho biết: “Thực hiện Chương trình OCOP, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ đến các xã, phường; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ xã, phường cũng như các HTX, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia chương trình về chuyên môn, phương thức quản lý, kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm”.

Cũng theo ông Tấn, những đơn vị có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được tập huấn nghiên cứu phát triển sản phẩm, hỗ trợ về tập huấn, tư vấn tại chỗ, kết nối các nguồn lực. Đồng thời, các chủ thể được hỗ trợ thiết bị phục vụ sản xuất, đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất, thiết kế mẫu mã, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại… nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Chương trình OCOP.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (thị xã An Khê) đóng gói sản phẩm trà cà gai leo túi lọc. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2020, trên địa bàn thị xã có 2 HTX và 1 công ty đăng ký 6 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Trong đó, HTX Nông nghiệp-Thương mại và Dịch vụ Xuân An (xã Xuân An) đăng ký sản phẩm măng tây xanh Xuân An; HTX Nông nghiệp Tú An 1 (xã Tú An) đăng ký sản phẩm trà cà gai leo PơNang và trà đinh lăng PơNang; Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (phường An Phú) đăng ký sản phẩm viên uống mật nhân Vũ Minh Phát, trà gừng Vũ Minh Phát, trà cà gai leo Vũ Minh Phát.

Theo kết quả đánh giá, phân hạng của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, có 4 sản phẩm gồm: măng tây xanh Xuân An, trà cà gai leo PơNang, trà đinh lăng PơNang, viên uống mật nhân Vũ Minh Phát đạt trên 50 điểm, xếp hạng 3 sao; 2 sản phẩm gồm: trà gừng Vũ Minh Phát và trà cà gai leo Vũ Minh Phát đạt trên 70 điểm, xếp hạng 4 sao.

Xuất phát từ một nhà thuốc Đông y chuyên nghiên cứu và sử dụng dược liệu tại địa phương, trong quá trình hoạt động khám-chữa bệnh, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thảo dược rất lớn, Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát đã sản xuất ra 39 sản phẩm gồm các loại trà, gia vị, viên uống được thị trường đánh giá cao. Để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu, Công ty đã đăng ký tham gia Chương trình OCOP.

Ông Đường Minh Vũ-Giám đốc Công ty-cho hay: Khi tham gia Chương trình OCOP, Công ty đã được các ngành chức năng của thị xã, Công ty cổ phần Phát triển Dược khoa (TP. Hà Nội) hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện về mặt thủ tục, tem truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác sản phẩm.

“Đối với các sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Công ty tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng. Năm 2021, Công ty đăng ký tham gia Chương trình OCOP sản phẩm viên trái nhàu, viên hà thủ ô và trà dây thìa canh”-ông Vũ thông tin.

Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (thị xã An Khê) có sản phẩm trà gừng và trà cà gai leo được xếp hạng OCOP 4 sao cấp tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Hơn 3 năm thực hiện dự án trồng cà gai leo tại làng Pơ Nang, đến nay, HTX Nông nghiệp Tú An 1 đã phát triển vùng nguyên liệu lên 9,3 ha với năng suất đạt trên 2 tấn cà gai leo khô/ha/năm. Ngoài ra, HTX còn trồng sâm bố chính, đinh lăng. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn, HTX đã sản xuất, chế biến sản phẩm trà đinh lăng và trà cà gai leo. Cả 2 sản phẩm này đều được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Ông Lê Văn Bộ-Giám đốc HTX-phấn khởi chia sẻ: “Đây là nguồn động lực để HTX sản xuất ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng, mở rộng vùng nguyên liệu, đa dạng hóa các loại sản phẩm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Trao đổi với P.V, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê thông tin: “Thời gian tới, thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các HTX, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng sản phẩm OCOP; hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bảo đảm sản phẩm đưa ra thị trường có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Dự kiến trong năm 2021, thị xã có 6 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP”.

NGỌC MINH