Eurowindow Holding từng dính án phạt gần 1 tỉ đồng vì tiền thuế

Eurowindow Holding được thành lập đầu năm 2007, là pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Eurowindow của anh em doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn, Nguyễn Cảnh Hồng.



Những năm qua, Eurowindow Holding đã liên tục gia tăng quỹ đất lên đến hàng ngàn hécta, trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình đến Khánh Hòa.



Trung tuần tháng 10, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt lựa chọn liên danh CTCP Eurowindow Holding - CTCP Xây dựng và Quản lý Dự án số 1 (PCM1) 2 là chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới quy mô 156ha, vốn đầu tư gần 13.000 tỉ đồng tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long, TP. Thanh Hoá.



Trước đó, vào ngày 23.4.2020, liên danh trên cũng đã được chỉ định là nhà đầu tư dự án Xây dựng khu đô thị mới có tổng mức đầu tư 4.185 tỉ đồng thuộc phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An, tuy nhiên không lâu sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã bất ngờ quyết định tạm dừng để rà soát lại thủ tục.