Cưỡng chế Thủy điện Thượng Nhật phải mở 5 cửa van để ứng phó bão số 13

Công trình Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật do Công ty Cổ phần đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 11MW, hiện chưa được các cơ quan chức năng cấp phép để tích nước.



Bình Định báo cáo gì về sự cố sạt lở bất ngờ tại Thủy điện Vĩnh Sơn 5?

Sạt lở đe dọa thủy điện Đắk R'tih

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Sáng 14/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết tỉnh đã triển khai biện pháp cưỡng chế Thủy điện Thượng Nhật phải mở 5 cửa van để ứng phó với bão số 13, sau khi tự ý tích nước khi chưa được cấp phép.



Hiện nay, đơn vị quản lý Thủy điện Thượng Nhật đã chấp hành lệnh mở hoàn toàn các cửa van.



Chính quyền địa phương xã Thượng Nhật và huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) sẽ trực tiếp giám sát việc mở các cửa van này.



Trước đó, trong các văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa bão, tỉnh Thừa Thiên-Huế đều yêu cầu những công trình thủy điện đang thi công dở dang, công trình chưa được phép tích nước, các công trình không đảm bảo điều kiện vận hành an toàn không được phát điện, duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn, xả nước để phòng lũ.



Tỉnh cương quyết xử lý các chủ đập không thực hiện đúng pháp luật về phòng, chống thiên tai.



Công trình Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật do Công ty Cổ phần đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 11MW, hiện chưa được các cơ quan chức năng cấp phép để tích nước. Tuy nhiên, đơn vị quản lý công trình này nhiều lần vi phạm quy định, tự ý tích nước hồ.



Cuối tháng 10/2020, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã có văn bản gửi Tổng công ty Điện lực miền Trung đề nghị không mua điện đối với Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật, cho đến khi được các cơ quan chức năng cho phép tích nước.



Trong khi đó, theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, sáng 14/11, bão số 13 đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17 và di chuyển nhanh hơn dự kiến.



Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát đi thông báo khẩn, thay đổi thời gian yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để ứng phó với cơn bão nguy hiểm này.



Cụ thể, người dân trên địa bàn tỉnh không được ra khỏi nhà từ 12 giờ ngày 14/11 (trừ lực lượng chức năng, cứu hộ, cứu nạn) cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, các địa phương, lực lượng liên quan khẩn trương sơ tán dân ở các khu vực ven biển, ven sông có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng..., hoàn thành trước 9 giờ ngày 14/11.



Theo kế hoạch, các địa phương trong tỉnh đang hoàn tất việc di dời tập trung và tại chỗ 19.671 hộ dân, với 65.890 khẩu đến nơi an toàn. Trong ngày 14/11, học sinh trên địa bàn tỉnh cũng được thông báo nghỉ học.



Đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu gọi 2.062 tàu thuyền với 11.350 lao động đã vào bờ, phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển hướng dẫn tàu thuyền tránh trú, neo đậu tại bến.



Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông đường thủy hướng dẫn, neo đậu an toàn các tàu, thuyền trên sông, đầm phá.



Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đang rà soát việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, âu thuyền, bến neo đậu, các lồng bè nuôi trồng thủy sản; tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền, các lán trại công trình đang xây dựng...

Theo Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)