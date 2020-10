Sau 'sự cố' bị giả mạo, Bia Sài Gòn có 'áo mới' cho sản phẩm

Chưa đầy ba tháng kể từ lúc tung sản phẩm mới ngay trong tâm điểm dịch COVID-19, Sabeco tiếp tục "chào sân" ở phân khúc thị trường cao cấp bằng "Bia Saigon Chill" với kỹ thuật lọc bia lạnh sâu âm (-) 2 độ C.



Tổng giám đốc Sabeco Bennett Neo (phải) tại sự kiện ra mắt "Bia Saigon Chill" tối 6-10 tại TP.HCM - Ảnh: T.V.N



Tại buổi ra mắt sản phẩm mới tối 6-10, ông Bennett Neo, tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cho hay việc liên tục phát triển các dòng sản phẩm mới của Sabeco trong thời gian gần đây càng khẳng định tầm nhìn chiến lược lẫn kế hoạch phát triển thương hiệu, mở rộng và định vị thị trường theo hướng tiên phong, phù hợp với thị hiếu ngày một thay đổi của người tiêu dùng, "nhất là giới trẻ Việt Nam".



Nỗ lực phát triển sản phẩm mới của Sabeco trong thời điểm hiện tại có rất nhiều lý do, nhất là sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án hình sự "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" từ việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam (TP.HCM) ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với cơ sở sản xuất bia BiVa (xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để sản xuất bia mang nhãn hiệu "Bia Saigon Vietnam Lager", vào trung tuần tháng 9-2020.



Loại bia này đã được bán ra thị trường với quy mô thương mại, có kiểu dáng, nhãn hiệu sản phẩm, biểu tượng thương hiệu (logo) có khả năng gây nhầm lẫn rất lớn về nguồn gốc hàng hóa đối với nhãn hiệu "Bia Sài Gòn Lager" của Sabeco.



Chia sẻ riêng với Tuổi Trẻ Online về vấn đề này khi vụ việc xảy ra, ông Bennett Neo cho rằng Sabeco đã kịp thời ngăn chặn hành vi tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm cố tình xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vốn đã được Sabeco đăng ký bảo hộ, từ hành vi không đúng nói trên do Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam gây ra.



"Có một điều rất chắc chắn, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi điều bằng tất cả sự quyết liệt nhất chỉ để hướng tới một mục tiêu: bảo vệ thương hiệu, cổ đông, uy tín và người lao động của Sabeco trong hiện tại và tương lai", ông Bennett Neo nhấn mạnh.



Đồng thời khẳng định "Sabeco sẽ chờ kết quả xét xử từ việc khởi tố hình sự vụ án nói trên thế nào rồi chúng tôi mới có động thái tiếp theo" khi được hỏi về khả năng Sabeco có tính đến phương án khởi kiện dân sự đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam hay không, nhất là với nhân sự cũ của Sabeco đang đứng trên giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo TRẦN VŨ NGHI (TTO)