Ngồi "ghế nóng" 6 tháng, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI tự thưởng cho mình gần 12 tỷ

Sau 6 tháng ngồi ghế Tổng giám đốc Tổng Cty Bảo hiểm PVI, ông Phạm Anh Đức đã ký thưởng năm 2019 là 68,3 tỷ, trong đó trích 10 tỷ chi thưởng cho toàn thể cán bộ nhân viên gần 2.400 người, tương ứng 4 triệu/người, 60 cán bộ được thưởng hơn 58 tỷ. Riêng ông Đức được thưởng gần 12 tỷ.





Tổng Công ty Bảo hiểm PVI là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần PVI - PVI Holdings (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí - PVN) hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ. Công ty Cổ phần PVI - PVI Holdings là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đang nắm giữ 35% cổ phần tại Bảo hiểm PVI.



Năm 2015, Bảo hiểm PVI được PVI Holdings giao kế hoạch là 303 tỷ đồng; năm 2016 là 408 tỷ đồng; năm 2017 là 450 tỷ đồng và năm 2018 là 450 tỷ đồng. Trong 4 năm (2015 - 2018), Bảo hiểm PVI chỉ hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Đến năm 2019, kế hoạch được giao chỉ 468 tỷ đồng, nhưng Bảo hiểm PVI đã hoàn thành và vượt kế hoạch 63%.





Theo tài liệu PV Dân Việt có được, năm 2019, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đạt lợi nhuận của cả năm vượt 63% so với kế hoạch, do đó, Bảo hiểm PVI thực hiện trích và chi quỹ thưởng bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch là 68,3 tỉ đồng cho người lao động.



Tuy nhiên, việc chi thưởng có nhiều điểm "bất thường" khiến cho nhiều người ngạc nhiên và băn khoăn về việc 68,3 tỷ đồng này lại chỉ được phân bổ trao thưởng cho 60 nhân sự là cán bộ quản lý, gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, hàm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng ban, Chánh văn phòng, các trưởng văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng, Giám đốc Bảo hiểm PVI phía Nam và giám đốc các công ty thành viên.



Đỉnh điểm của sự việc gây ra những bức xúc chính là do ông Phạm Anh Đức chỉ mới ngồi vào ghế Tổng giám đốc được 6 tháng cuối năm, bắt đầu từ 1/7/2019, nhưng lại được hưởng mức thưởng của cả năm.



Đáng chú ý, người ký các biên bản, quyết định chi quỹ thưởng vượt kế hoạch năm 2019, là Tổng giám đốc Phạm Anh Đức lại được nhận mức thưởng cao nhất, tương ứng 20% gần 12 tỷ đồng. Ngoài ra, các Phó Tổng giám đốc cũng được thưởng hàng tỷ đồng.



Trước khi chi trả lương thưởng cho lãnh đạo, cán bộ từ số tiền 68,3 tỷ đồng này, ngày 18/2/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã tổ chức họp thi đua khen thưởng với các thành phần gồm có: Ông Phạm Anh Đức – Tổng Giám đốc; ông Đỗ Tiến Thành – Phó TGĐ; Ông Trần Việt Hải - Chủ tịch Công Đoàn; Ông Nguyễn Vương Huynh – Kế toán trưởng; Bà Nguyễn Vũ Tâm – PCT Công Đoàn; Ông Hoàng Ngọc Đức – Bí thư Đoàn Thanh niên.



Với các nội dung: Doanh thu thực hiện là 9.013 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 691 tỷ đồng, trích bổ sung quỹ lương 68,371 tỷ đồng tiền lương để chi thưởng cho các cá nhân có thành tích đóng góp vào kết quả kinh doanh của Tổng công ty. Trong đó, 10 tỷ đồng chi trả cho cán bộ nhân viên, số tiền 58,371 tỷ còn lại chi thưởng cho Ban điều hành Tổng công ty và các cán bộ là Trưởng các Ban.



Đến ngày 24/2/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tiếp tục họp bàn về cách chia tiền thưởng này với nội dung: Ban Tổng giám đốc được hưởng 40,25% quỹ thưởng; Trưởng các đơn vị thuộc khối quản lý hưởng 27,4%; Trưởng các đơn vị thuộc khối kinh doanh hưởng 31,37%,...



Số tiền thưởng trên được chia cho mỗi cá nhân bằng 2 phần: Thứ nhất tạm ứng 50% mức tiền thưởng trả trực tiếp vào tài khoản cá nhân trong tháng 2/2020; Số còn lại sẽ được chi thưởng vào tháng 3.



Sau đó, ông Phạm Anh Đức đã ký ban hành quyết định chi thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh năm 2019. Đến ngày 20/3/2020, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI ký Quyết định số 222/QĐ-PVIBH về việc ban hành Phụ lục bổ sung Quy chế trả lương, thưởng của Bảo hiểm PVI để thực hiện việc trích và phân phối quỹ lương bổ sung do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2019.



Với tư cách là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bảo hiểm PVI, ông Phạm Anh Đức đã ký quyết định chi thưởng bổ sung năm 2019 cho bản thân là 20% tổng số tiền thưởng bổ sung, tương ứng gần 12 tỷ đồng.



Nhưng phải đến ngày 23/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PVI - PVI Holdings (đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí - PVN) mới ban hành Nghị quyết về việc bổ sung Phụ lục quy chế trả lương, thưởng của Bảo hiểm PVI. Theo đó, chấp thuận đề xuất của Bảo hiểm PVI bổ sung Phụ lục Quy chế trả lương thưởng của Bảo hiểm PVI, Hội đồng thành viên Bảo hiểm PVI được quyết định cách thức phân phối…



60 cán bộ được thưởng 58,3 tỷ, 2.400 nhân viên được thưởng 10 tỷ



Để làm rõ những nội dung trên, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Tổng Cty Bảo hiểm PVI xác nhận và lý giải: "Nguồn chi và thẩm quyền quyết định chi đã được PVI Holdings phê duyệt tại Công văn số 714/PVI-QL&PTNNL ngày 13/12/2019 về việc quỹ lương bổ sung vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Bảo hiểm PVI".



Giải thích về việc ông Phạm Anh Đức chỉ mới ngồi vào ghế Tổng giám đốc - Tổng Cty Bảo hiểm PVI được 6 tháng, nhưng được hưởng lương thưởng của cả năm 2019 tương ứng với số tiền gần 12 tỷ, đại diện Bảo hiểm PVI cho biết trong số 68,3 tỷ đồng thì trích 10 tỷ đồng được chi thưởng cho toàn thể cán bộ nhân viên gần 2.400 người, tương ứng mức thưởng bình quân trên 4 triệu đồng/người.



"Đây là số tiền thưởng mà người lao động nhận được khá thấp so với số tiền thưởng mà 60 cán bộ lãnh đạo nhận được. Cụ thể, số tiền 58,3 tỷ đồng còn lại được chi thưởng cho 60 cán bộ trong bộ máy điều hành bao gồm: Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, các Trưởng ban, Trưởng các văn phòng đại diện, Giám đốc các công ty bảo hiểm thành viên", vị đại diện này cho hay.



Đại diện Tổng Cty Bảo hiểm PVI cũng thừa nhận rằng: "Ông Phạm Anh Đức với vai trò là Tổng giám đốc đã ký quyết định chi thưởng cho CBNV trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng trong cả hai đợt chi thưởng 10 tỷ đồng và chi thưởng 58,3 tỷ đồng.



