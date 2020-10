Không tổ chức kinh doanh vận tải tại khu vực bão số 9 đổ bộ

(GLO)- Sáng 28-10, ông Nguyễn Trường Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai đã ký Công văn khẩn số 2118/SGTVT-KHTCVT về việc tiếp tục phòng ngừa thiệt hại do bão số 9.



Gia Lai: Nhiều nhà xe dừng tuyến, giảm chuyến để phòng ngừa bão số 9

Sáng 28-10, các tuyến phố chính ở trung tâm TP. Pleiku khá vắng vẻ do ảnh hưởng của bão số 9. Ảnh: Lê Hòa

Theo đó, Sở GT-VT yêu cầu các bến xe khách không ký lệnh xuất bến cho các phương tiện hoạt động đến khu vực được dự báo có bão đổ bộ. Đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, Sở GT-VT yêu cầu không được tổ chức kinh doanh vận tải trong thời gian có bão (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ phòng-chống thiên tai). Sở GT-VT cũng khuyến cáo các phương tiện không đi vào các tuyến đường thuộc khu vực bão đổ bộ (từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên) đến khi bão tan.



Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng có công điện về việc đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải trong thời gian bị ảnh hưởng của cơn bão số 9. Công điện nêu rõ: “Bão số 9 diễn biến phức tạp tại biển Đông và đang tiến vào đất liền với cường độ rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn, bán kính ảnh hưởng rộng”, do đó yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai ngay các hành động ứng phó ở mức cao nhất nhằm đảm bảo an toàn hoạt động vận tải…

LÊ HÒA