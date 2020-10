EVNCPC huy động toàn lực khắc phục sự cố điện do bão số 9 gây ra

Bão số 9 khiến hệ thống lưới điện trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên hư hỏng nặng, đặc biệt là địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Hiện đã có hơn 1,1 triệu/2 triệu khách hàng bị mất điện đã được cung cấp điện trở lại.

Công ty Điện lực Gia Lai kịp thời khắc phục sự cố sau bão số 9



Ngay sau khi bão tan, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động ngay lực lượng tại chỗ và các đơn vị gồm các Công ty Điện lực Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lăk, Lâm Đồng, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung kèm theo nhân lực, phương tiện, vật tư; các đơn vị xây lắp tập trung để hỗ trợ khắc phục. Tại Quảng Nam và Quảng Ngãi, mỗi tỉnh được EVNCPC điều thêm nhân lực của 5 Công ty Điện lực với khoảng 300 công nhân hỗ trợ khắc phục. Trước mắt ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, các trung tâm huyện thị trong ngày hôm nay (29-10). Tại các khu vực khác chậm nhất sau 3 ngày sẽ được cấp điện trở lại sau khi giao thông thông tuyến và nước lũ rút. Tại Đà Nẵng đã huy động trên 300 công nhân tập trung khắc phục và dự kiến hết ngày nay 29-10 sẽ khôi phục cấp điện trở lại hoàn toàn cho thành phố.



Công nhân tiến hành sửa chữa điện ở Quảng Nam.



Về thiệt hại lưới điện do bão gây ra, trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk đã mất điện 804 xã/phường. Tại tỉnh Quảng Trị có 89 xã, tại tỉnh Thừa Thiên Huế 56 xã/phường, tại thành phố Đà Nẵng 10 xã/phường, tại tỉnh Quảng Nam 233 xã, tại tỉnh Quảng Ngãi mất điện toàn tỉnh (166 xã/phường), tại tỉnh Bình Định 59 xã/phường, tại tỉnh Phú Yên 15 xã/phường, tỉnh Kon Tum 19 xã, tỉnh Gia Lai 37 xã/phường, tỉnh Đăk Lăk 4 xã.



Nỗ lực khắc phục sự cố điện do bão số 9 gây ra ở Quảng Nam.



Về lưới điện 110kV, các đơn vị đã chủ động cắt điện và bị sự cố 42 đường 110kV và 26 trạm biến áp 110kV. Trong đó, đã khôi phục được 25 đường dây và 16 trạm biến áp 110kV.



Về lưới điện trung áp, toàn EVNCPC đã mất điện 24.334 trạm biến áp, hiện đã khôi phục được 12.582 trạm, còn 12.007 trạm đang tiếp tục khôi phục; ước công suất phụ tải không cung cấp điện được tại 11 Công ty Điện lực là 737 MW, chiếm 34% phụ tải toàn EVNCPC lúc 07h00 (2.172 MW).



Tính từ 17giờ00 chiều 28-10 đến 7 giờ 00 sáng ngày 29-10, đã có hơn 1,1 triệu/2 triệu khách hàng bị mất điện đã được cung cấp điện trở lại.





Nỗ lực khắc phục sự cố điện do bão số 9 gây ra ở Quảng Ngãi.



Tại khu vực huyện Nam Trà My, vào lúc 7 giờ 00 sáng nay Điện lực đã chạy máy phát điện phục vụ cấp điện cho trung tâm huyện để điều hành công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện nay, PC Quảng Nam tiếp tục điều thêm các máy phát điện đến xã Trà Leng, huyện Nam Trà My để tăng cường hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp. Tại huyện Bắc Trà My, trụ sở UBND huyện và khu vực trung tâm huyện cũng đã được cấp điện từ máy phát của Điện lực, đây là trụ sở của Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo Điện lực và công nhân cũng đã tổ chức ứng trực để sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để cứu hộ các nạn nhân.



Hiện nay, Tổng công ty đã chia 2 đoàn công tác do Chủ tịch HĐTV EVNCPC và các Ban chức năng của EVN, EVNCPC ra các tỉnh phía Bắc miền Trung và một đoàn do Tổng giám đốc EVNCPC và các Ban chức năng của EVN, EVNCPC vào các tỉnh Nam miền Trung trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 9.

Thạch Dũng (NLĐO)