Công ty Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỉ"

Công ty Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ đã đạt lợi nhuận khủng lên tới hơn 1.000 tỉ đồng trong niên độ tài chính 2019-2020.





Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố kết quả kinh doanh dự kiến quý 4.2020 và niên độ tài chính 2019-2020. Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của Hoa Sen ước đạt 8.349 tỉ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 400 tỉ đồng, tăng 476% so với quý 4 niên độ tài chính 2018-2019.



Niên độ tài chính 2019-2020, Hoa Sen đạt doanh thu thuần ước tính 27.538 tỉ đồng, giảm 1,6% so với niên độ trước và hoàn thành khoảng 98% kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua. Song, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại đạt con số khủng 1.100 tỉ đồng, tăng đến 304% so với cùng kỳ.



Năm 2020, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu thuần giảm, từ 31.500 tỉ đồng năm 2019 xuống còn 28.000 tỉ trong năm 2020. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ 500 tỉ đồng năm 2019 xuống còn 400 tỉ đồng năm 2020.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen cũng đón nhận tin vui. Sau 2 ngày giảm thì hôm nay (12.10), cổ phiếu HSG đã tăng 100 điểm lên 15.600 đồng/cổ phiếu. Nhìn chung, trong 1 tuần vừa qua, cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen đã tăng 2,27% và tăng 33,77% trong 1 tháng qua.



Thời gian vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen đã giải thể một loạt công ty con sau khi thành lập để triển khai dự án. Quyết định này đã khiến cho nhiều người khá bất ngờ vì nó đi ngược lại chủ trương ban đầu của doanh nghiệp.



Theo Hội đồng quản trị doanh nghiệp, sự chuyển biến của tình hình khách quan đã không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi tập đoàn xúc tiến đầu tư dự án.



Tập đoàn có sự điều chỉnh đối với chiến lược phát triển trung, dài hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án theo hướng, tập trung nguồn lực vào việc củng cố, pahts huy hiệu quả của mảng sản xuất kinh doanh sở trường là tôn, thép, nhựa. Đồng thời đảm bảo ghi nhận ổn định doanh thu và lợi nhuận qua các năm. Doanh nghiệp cải thiện các chỉ số về năng lực tài chính và cân đối tài chính, kéo giảm dư nợ vay của tập đoàn về mức 3.000 – 4.000 tủ đồng trong vào năm sau. Tập đoàn cũng củng cố hoàn thiện hệ thống quản trị, hệ thống công nghệ thông tin; Khai thác lợi thể cạnh tranh của hệ thống phân phối bán lẻ trên khắp cả nước theo hướng đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh…



Ngoài ra, doanh nghiệp của ông Lê Phước Vũ cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho doanh nghiệp đối tác chiến lược để tăng vốn. Tuy nhiên việc này đã tạm hoãn vì diễn biến của thị trường chứng khoán chưa được như mong đợi, giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp.



https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/cong-ty-hoa-sen-cua-dai-gia-le-phuoc-vu-gia-nhap-cau-lac-bo-nghin-ti-844304.ldo

Theo Thiên Bình (LĐO)